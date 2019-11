ஒரு வாளி தண்ணீரில் ஒரு லிட்டர் பால்: மாணவருக்கு ‛‛சத்துணவு''

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சோன்பத்ரா : உ.பி.,யில் ஆரம்ப பள்ளியில் படிக்கும் 85 மாணவர்களுக்கு, ஒரு லிட்டர் பாலை, ஒரு வாளி தண்ணீரில் கலந்து விநியோகிக்கப்படுவது அதிகாரிகள் ஆய்வில் தெரியவந்தது.



உ.பி.,யின் சோன்பத்ரா மாவட்டத்தில் சலாய் பன்வா என்ற இடத்தில் அரசு ஆரம்பப்பள்ளி செயல்படுகிறது. இங்கு 85 மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர். இங்கு மதிய உணவு திட்டத்தின் கீழ் மாணவர்களுக்கு உணவுடன், ஒரு கிளாஸ் பால் வழங்கப்படுகிறது.

மதிய உணவு திட்டம் தொடர்பாக, கல்வித்துறை அதிகாரிகள் அந்த பள்ளிக்கு ஆய்வு சென்றனர். அப்போது, மாணவர்களுக்கு ஒரு வாளி நிறைய தண்ணீரில் ஒருலிட்டர் பாலை கலந்து வழங்கியது அவர்களுக்கு தெரியவந்தது. போதுமான அளவு பால், தங்களுக்கு வழங்காத காரணத்தினால் தான், அவ்வாறு செய்வதாக ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர்.









4ம் வகுப்பு படிக்கும் பூஜா என்ற மாணவி, தண்ணீர் கலந்த பால் தான் தங்களுக்கு வழங்கப்படுவதாக கூறினார்.

ஊழியர் ஒருவர் கூறுகையில், பள்ளியில் 85 மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். அவர்களுக்கு கொடுக்க ஒரு லிட்டர் பால் தான் வழங்குகின்றனர். இதனால், ஒரு வாளி தண்ணீரில் பாலை கலந்து கொடுக்கும்படி ஆசிரியர் கூறினார். இதனால் தண்ணீரில் கலந்து, கொதிக்க வைத்து மாணவர்களுக்கு வழங்குகிறோம் என்றார்.







மாவட்ட அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், போதுமான பால் கிடைக்கவில்லை என ஊழியர்கள் கூறுகின்றனர். தேவையான அளவு பாலை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க ஆசிரியர்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன் தண்ணீரில் பால் கலந்தது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.

கடந்த ஆகஸ்ட் 22ம் தேதி, மிர்சாப்பூர் மாவட்டத்தில் மதிய உணவு திட்டத்தில், மாணவர்களுக்கு சப்பாத்தியுடன் உப்பு வழங்கப்பட்டது, அங்கு எடுக்கப்பட்ட வீடியோ காட்சி மூலம் தெரியவந்தது. இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடந்து வருகிறது. மாணவர்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து கிடைப்பதற்காக, மதிய உணவு திட்டத்தின் கீழ சப்பாத்தி, பருப்பு, அரிசி சாதம், பழங்கள், காய்கறிகள் பால் வழங்கப்படுகிறது.

