எதிர்பாராத முதல்வர் பதவி; உத்தவ்

மும்பை: மஹாராஷ்டிர முதல்வரானது எதிர்பாராதது என முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே கூறியுள்ளார்.





மஹாராஷ்டிரா முதல்வராக, நேற்று(நவ.,28) பொறுப்பேற்று கொண்ட உத்தவ் தாக்கரே இன்று தனது பொறுப்புகளை ஏற்று கொண்டார். அவரை அதிகாரிகள் வரறே்றனர். பின்னர் உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது பொது மக்களின் பணத்தை வீண்டிக்கக்கூடாது. வளர்ச்சி திட்டங்களை உடனடியாக துவக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கினார்.



பின்னர் அவர் நிருபர்களிடம் கூறுகையில்; எனது முன்பு மிகப்பெரிய சவால் உள்ளது. நாங்கள் எப்போதும், எங்களுக்காக உழைத்தது இல்லை. மக்களுக்காக உழைத்துள்ளோம். முன்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் முடிக்கப்பட்டு விட்டதா என்பதை கண்டறிய விரைவாக செயல்பட வேண்டும். எனக்கு முன் உள்ள பொறுப்பை நான் நிறைவேற்றாவிட்டால், நான் பால் தாக்கரே மகன் என மக்கள் முன்னர் காட்டி கொள்ள முடியாது நான் முதல்வரானது எதிர்பாராதது.









என் முன் உள்ள பொறுப்புகளை கண்டு தப்பியோட விரும்பவில்லை. ஆரே பகுதியில், மரங்களை வெட்டுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. நள்ளிரவில் மரங்களை வெட்டுவது ஏற்க முடியாது. அடுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வரை ஒரு மரக்கிளைகள் கூட வெட்டப்படக்கூடாது.

மும்பை நகரில் பிறந்த நபர், மஹா.,முதல்வராக பதவியேற்ற முதல் நபர் நான்தான். இதனால், இந்த நகருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என எனது மனதில் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.









இதன் இடையே, மஹாராஷ்டிரா சட்டசபை நாளை கூட உள்ளதாகவும், அப்போது உத்தவ் அரசு மீதான நம்பிக்கை ஓட்டெடுப்பு நடக்கும் எனக்கூறப்படுகிறது.



இடைக்கால சபாநாயகர்



தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த திலிப் வால்சே பாட்டீல், இடைக்கால சபாநாயராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

