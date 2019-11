இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை : தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.



மாநிலத்தில் நாளை முதல் மூன்று நாட்களுக்கு மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது. மேலும் மீனவர்கள் வங்க கடல் பகுதிக்கு மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது.





இந்நிலையில் திருப்பூர், மதுரை, நெல்லை, துாத்துக்குடி, விருதுநகர் மாவட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது.





திருப்பூர் : திருப்பூர், அனுப்பர் பாளையம் , கருவம்பாளையம் காந்திநகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது.









நெல்லை மாவட்டத்திலும் மாலை 6 மணி முதல் மழை பெய்து வருகிறது.



மதுரை நகரில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மழை பெய்தது.



துாத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கோவில்பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழை பெய்தது.



விருதுநகர் மாவட்டத்தில், இருக்கன்குடி, கொல்லப்பட்டி, சாத்துார், மேட்டுப்பட்டி, ஓடப்பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது.



திருவாரூர் மாவட்டத்தில் விளமல், புலிவலம், கடாரங்கொண்டான் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது.



அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் மத்திய இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக உள்ளதாக இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால் தமிழகத்தில் அடுத்த இரு தினங்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

