பெண் டாக்டர் எரிக்கப்பட்ட இடம் அருகே மற்றொரு எரிந்த பெண் சடலம்

ஐதராபாத் : தெலுங்கானாவில் பெண் டாக்டர், பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருப்பது சிசிடிவி கேமிரா பதிவுகள் மூலம் உறுதியாகி உள்ளது. இந்நிலையில், அவரது உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட இடத்திற்கு அருகே மற்றொரு பெண்ணின் உடலும் எரிந்த நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.



தெலுங்கானா மாநிலம் ஷம்சாபாத் பகுதியில் கால்நடை மருத்துவரான 26 வயது இளம்பெண், பணி முடிந்து வீட்டிற்கு திரும்பும் போது ஷம்சாபாத் டோல்கேட் அருகே தனது பைக்கை நிறுத்தி விட்டு, காரில் ஏறி தான் வழக்கமாக செல்லும் தோல் டாக்டரிடம் சென்றுள்ளார். இரவு 9 மணியளவில் அவர் திரும்பி வந்து பார்த்த போது, பைக்கின் டயர் பஞ்சர் ஆகி உள்ளது. அங்கிருந்த லாரி டிரைவர் மற்றும் உதவியாளர் அதனை தாங்கள் சரி செய்து தருவதாக கூறி உள்ளனர்.



இதுனால் பயமடைந்த பெண் டாக்டர் தனது சகோதரிக்கு போன் செய்து விபரத்தை கூறி உள்ளார். சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு மாயமாக பெண் டாக்டரை, குடும்பத்தினர் அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் தேடி போது, டோல்கேட்டில் இருந்து 30 கி.மீ., தூரத்தில் உள்ள பாலத்தின் அடியில் 70 சதவீதம் எரிந்த நிலையில் அவரது உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலிருந்து 10 கி.மீ., தூரத்தில் அவரின் பைக், ஆடைகள், செருப்பு, பைப்பை ஆகியன கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. அப்பெண் கழுத்தின் அணிந்திருந்த டாலரை வைத்து அது அவர் தான் என்பதை குடும்பத்தினர் அடையாளம் காட்டி உள்ளனர்.







இது குறித்து போலீசார் கூறுகையில், அப்பெண் டோல்கேட் அருகே பைக்குடன் நிற்கும் காட்சிகள் சிசிடிவி கேமிராவில் பதிவாகி உள்ளன. அங்கிருந்து அப்பெண் கடத்திச் செல்லப்பட்டு, பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டிருக்கலாம். பின்னர் கழுத்தை இழுக்கி அப்பெண் கொலை செய்யப்பட்டு, பின் பெட்ரோல் அல்லது மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி எரிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளனர். இரவு 9.15 மணிக்கு கடைசியாக அவரது சகோதரிக்கு போனில் பேசி உள்ளார். அதன் பிறகே இச்சம்பவம் நடந்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக லாரி டிரைவர் உள்ளிட்ட 4 பேரை கைது செய்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.



இந்த அதிர்ச்சி சம்பவத்தின் பின்னணியில் இருக்கும் மர்மம் விலகுவதற்குள், பெண் டாக்டர் கொலை செய்யப்பட்டு, எரிக்கப்பட்ட இடத்தில் இருந்து சிறிது தூரத்தில் மற்றொரு பெண்ணின் உடலும் எரிந்த நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் யார் என்பது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். இந்த இரண்டு கொலைகளுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்து விளக்க போலீசார் மறுத்துள்ளனர்.

