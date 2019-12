கோவாவிலும் அதிசயம் நடக்கும்: சஞ்சய் ராவத்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மும்பை : மகாராஷ்டிராவை தொடர்ந்து பா.ஜ., ஆளும் கோவாவிலும் அதிசயம் நடக்கும் என சிவசேனா எம்.பி., சஞ்சய் ராவத் தெரிவித்துள்ளார்.



மஹாராஷ்டிராவில் ஒரு மாத இழுபறிக்கு பிறகு சிவசேனா தலைமையில், காங்-தேசியவாத காங்., கட்சிகள் இணைந்து ஆட்சி அமைத்துள்ளன.சிவசேனா ஆட்சி பொறுப்பேற்று 2 நாட்களே ஆன நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சஞ்சய் ராவத், 2017 தேர்தலுக்கு பிறகு கோவாவில் தொங்கு சட்டசபை அமைந்தது. அதை மாற்றி புதிய அரசியல் கூட்டணி உருவாகி வருகிறது.

மகாராஷ்டிராவை போன்று கோவாவிலும் விரைவில் அதிசயம் நடப்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள். நாடு முழுவதும் இனி நடக்கும். மகாராஷ்டிராவை தொடர்ந்து, பிறகு கோவா, தொடர்ந்து மற்ற மாநிலங்களுக்கும் செல்ல உள்ளோம். பா.ஜ., இல்லாத அரசியல் கூட்டணியை நாடு முழுவதும் உருவாக்க வேண்டும் என விரும்புகிறோம் என்றார்.









கோவா முன்னாள் துணை முதல்வரும், கோவா முன்னேவற்ற கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் சர்தேசாய்யுடன் சிவசேனா தொடர்ந்து பேசி வருகிறது. சஞ்சய் ராவத்தை சந்தித்ததை உறுதி செய்த சர்தேசாய் கூறுகையில், அறிவிப்புக்களால் அரசுகளை மாற்றி விட முடியாது. அது திடீரென தான் நடக்கும்.

மகாராஷ்டிராவில் நடந்ததைப் போல் கோவாவிலும் நடக்கும். எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைய வேண்டும். மகா விகாஸ் அகாதி கூட்டணி கோவாவிலும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்றார்.

