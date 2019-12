இந்திய தேசபக்தி பாடல் பாடும் ரஷ்ய ராணுவம்: வைரலாகும் வீடியோ

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மாஸ்கோ : நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ரஷ்ய ராணுவத்தினர், இந்திய தேசபக்தி பாடலை பாடிய வீடியோவை இந்திய ராணுவம் வெளியிட்டுள்ளது.



1965 ம் ஆண்டு வெளியான படம் 'Shaheed'. இந்த படத்தில், இந்திய குடியரசு தினத்தை போற்றும் விதமாக "ஏ வதன்... ஏ வதன்... ஹூம்கோ தேரி ஹசம்" என்ற பாடல் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. பிரேம் தவான் எழுதிய இந்த பாடல் பிரபலமான தேசபக்தி பாடல். குடியரசு தினத்தன்று டில்லி ராஜ்பாத்தில் ஜனாதிபதி, தேசிய கொடியை ஏற்றும் நிகழ்வின் போது இந்த பாடலும் இசைக்கப்படும்.







இந்தியாவில் பிரபலமான இந்த பாடலை, மாஸ்கோவில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ரஷ்ய ராணுவத்தினர் ஒன்று சேர்ந்து பாடி உள்ளனர். சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஒன்றிணைந்து பாடிய இந்த வீடியோவை இந்திய ராணுவம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

