பிறந்தநாளில் கொடூரம்: கோவையில் பிளஸ்1 மாணவி பலாத்காரம்

கோவை: கோவையில் பிறந்தநாளன்று பிளஸ்1 மாணவியை மிரட்டி பாலியல் பலாத்காரம் செய்த நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்; தலைமறைவான இருவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.







கோவையை சேர்ந்த பிளஸ்1 மாணவி நவம்பர் 26ம் தேதி தனது பிறந்தநாளன்று ஆண் நண்பருடன் பார்க்குக்கு சென்றுவிட்டு, இரவில் வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தனர். அப்போது, 6 பேர் கும்பல் அவர்களை மிரட்டி மறைவான இடத்துக்கு அழைத்து சென்று, இருவரின் ஆடைகளை கழற்றவைத்து வீடியோ எடுத்தனர். பின், வாலிபரை தாக்கிய கும்பல், மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. தங்களிடம் ஆபாச வீடியோ இருப்பதால் மீண்டும் அழைக்கும்போது வர வேண்டும் என மிரட்டி அனுப்பியுள்ளனர். இச்சம்பவம் பற்றி, கோவை மாநகர மேற்கு பகுதி அனைத்து மகளிர் போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

கோவையை சேர்ந்த பிளஸ்1 படிக்கும், 17 வயது மாணவி கடந்த, 26ம் தேதி தனது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஆண் நண்பருடன் ஒரு பார்க்கில் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தார். பின், இரவு, 08.00 மணிக்கு இருவரும் வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தனர். அப்போது திடீரென ஆறு பேர் கும்பல் வழிமறித்து, இருவரையும் மறைவான இடத்துக்கு அழைத்து சென்றனர்.அங்கு வைத்து, மாணவி மற்றும் அவரது ஆண் நண்பரின் ஆடைகளை மிரட்டி அகற்றினர். இதனை போட்டோ மற்றும் 'வீடியோ'எடுத்தனர். பின், வாலிபரை தாக்கியவர்கள் மாணவியை பாலியல் பலாத்காரம்செய்தனர். இதன்பின், மாணவியை மிரட்டி அனுப்பி வைத்தவர்கள், தங்களிடம் ஆபாச வீடியோ இருப்பதால்மீண்டும் அழைக்கும்போது வர வேண்டும் என்றனர்.









இதன்பின் இரவு வீடு திரும்பிய மாணவி, மறுநாள் தனது தாயிடம் சம்பவத்தை விவரித்தார். இதைகேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர் கோவை மாநகர மேற்கு பகுதி அனைத்து மகளிர் போலீசில் புகார் அளித்தனர். புகாரின்பேரில் போலீசார் விசாரித்து, சீரநாயக்கன்பாளையத்தை சேர்ந்த ராகுல், 22, பிரகாஷ், 22, கார்த்திகேயன்,28, நாராயணமூர்த்தி, 30 ஆகிய நான்கு பேரை கைது செய்தனர்.இவர்கள் மீது போஸ்கோ சட்டம், கொலை மிரட்டல், ஆபாசமாக வீடியோ எடுத்தல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். இவ்வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான மணிகண்டன் உள்பட இருவரை தேடி வருகின்றனர்.



சம்பவம் குறித்து மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் சுமித்சரணிடம் கேட்டபோது, 'கடந்த, 26ம் தேதி சம்பவம் நடந்ததாக 28ம் தேதி பெற்றோர் புகார் அளித்தனர். மாணவி அளித்த எழுத்து பூர்வமான புகாரில் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தி, 'போஸ்கோ' சட்டத்தின் கீழ் நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், இருவரை தேடி வருகிறோம். மாணவி மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்படுகிறது' என்றார்.



மாணவியின் பிறந்தநாளன்று நடந்த இந்த கொடூர சம்பவம் கோவையில் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தெலுங்கானாவில் 2 இளம்பெண்கள் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு, எரித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாட்டையே அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி உள்ள நிலையில், கோவையிலும் மாணவி பலாத்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

