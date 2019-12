டாக்டர் பலாத்காரம்: தெலுங்கானாவில் 3 போலீஸ் சஸ்பெண்ட்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

ஐதராபாத்: தெலுங்கானாவில் பெண் டாக்டர் பணி முடிந்து திரும்பிய போது 4 பேர் கொண்ட கும்பலால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு, எரித்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.







தெலுங்கானாவில் பரபரப்பு 10 அம்சங்கள் :





1. தெலுங்கானாவில் பெண் டாக்டர் எரித்து கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்ட 4 பேருக்கு 14 நாள் நீதிமன்ற காவல் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.



2. இந்த விவகாரத்தில் விரிவாக விசாரணை நடத்தி, உரிய நேரத்தில் எப்ஐஆர் பதிவு செய்யாத 3 போலீசார் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.



3. குற்றவாளிகளை விரைவு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, விசாரணையை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் ஷாத்நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்பு கூடி போராட்டம் நடத்தினர்.







4. சில்குர் பாலாஜி கோயிலில் புரோகிதர்கள் மற்றும் பக்தர்கள், நாட்டில் பெண்கள் மற்றும் பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்காக சிறப்பு பிரார்த்தனை நடத்தினர். தொடர்ந்து 20 நிமிடங்கள் கோயில் வாயில் கதவுகளை பூட்டி அவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.



5. இந்த பலாத்கார சம்பவத்தை கண்டித்து தெலுங்கானா மட்டுமின்றி, நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மகளிர் அமைப்பினர் உள்ளிட்ட அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். தெலுங்கானாவில் சட்டம் ஒழுங்கை கருத்தில் கொண்டு, தடியடி நடத்தி, போராட்டக்காரர்களை போலீசார் கலைத்தனர்.







6. உரிய நேரத்தில் போலீசார் தங்களின் புகாரை பெற்று, நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால், தங்களின் மகளின் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கும் என பெண் டாக்டரின் குடும்பத்தினர் குற்றம்சாட்டி இருந்தனர். இது தொடர்பாக பேசிய மத்திய அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி, எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இது போன்று நடந்து கொள்ளக் கூடாது. அனைத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்களும் பொது மக்களின் புகார்களை பெற்று கட்டாயம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். எப்ஐஆர் பிறகு பதிவு செய்து கொள்ளட்டும். முதலில் அப்பெண்ணை தேடுவதற்கு அவர்கள், குடும்பத்தினருக்கு உதவி இருக்க வேண்டும் என்றார்.



7. நவ.,27 அன்று இரவு அப்பெண் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டதும், மறுநாள் அதிகாலை 2.30 மணிக்கு அப்பெண் தீவைத்து எரிக்கப்பட்டதும் முதல்கட்ட ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் தெரிய வந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.



8. எரிந்த நிலையில் பெண் டாக்டரின் உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பகுதிக்கு சிறிது தூரத்தில் மற்றொரு பெண்ணின் உடலும் எரிந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஆனால் இவ்விரு சம்பவங்களுக்கும் தொடர்பு உள்ளதா என ஷம்சாபாத் போலீஸ் இதுவரை உறுதிப்படுத்தவில்லை.







9. கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்துவதற்காக ஷாத்நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்து குற்றவாளிகள் 4 பேரும் அழைத்து வரப்பட்ட போது, வெளியில் கூடி இருந்த போராட்டக்காரர்கள் செருப்புகள், கற்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தினர்.



10. போலீசார் அதை தடுக்க முயன்றும் முடியாது போனதால், போராட்டக்காரர்கள் மீது அவர் தடியடி நடத்தி உள்ளதாக போலீஸ் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

