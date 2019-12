அமேசான் காட்டில் தீ: அதிபர் புகாருக்கு நடிகர் மறுப்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

பிரேசில்லா: அமேசான் காடுகளை கொளுத்த, பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் லியானார்டோ டி காப்ரியோ உதவி செய்தார் என பிரேசில் அதிபர் போல்சனேரோ கூறியுள்ளார். ஆனால், இதனை டி காப்ரியோ மறுத்துள்ளார்.



உலகிலேயே மிகப்பெரிய காடான அமேசான் காடுகள் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பெரும் தீவிபத்தை சந்தித்தது. இதில் அரியவகை தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் அழிந்தன. பழங்குடியின மக்கள் பலர் தங்கள் வாழ்விடங்களை இழந்தனர்.



இந்நிலையில், இந்த காட்டுத்தீ தொடர்பாக பிரேசில் அதிபர் போல்சனேரோ கூறுகையில், '' அமேசான் காடுகள் தீ வைத்த கும்பலுக்கு, பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் டி காப்ரியோ நிதியுதவி செய்தார்'', எனக்கூறினார்.









இது தொடர்பாக டி காப்ரியோ இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், அமேசான் பகுதியில் பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ள இந்த நேரத்தில், தங்களது இயற்கை வளத்தையும் பாரம்பரிய கலாசாரத்தையும் பாதுகாக்க போராடும் பிரேசில் மக்களுக்கு எனது ஆதரவை தெரிவிக்கிறேன். சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதற்காக அவர்களின் விடா முயற்சி, உறுதி ஆகியவை முன்மாதிரியாக உள்ளது.



மாற்ற முடியாத சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் எதிர்காலம் ஆபத்தில் உள்ளது. அதனை பாதுகாக்கும் முயற்சியில் உள்ள குழுக்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பதில் பெருமைப்படுகிறேன். ஆதரவு தெரிவிக்கும் நேரத்தில், அமைப்புகளுக்கு நாங்கள் பண உதவி செய்வது கிடையாது. பிரேசில் மக்களின் எதிர்காலத்திற்காக அமேசானை பாதுகாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள விஞ்ஞானிகள், கல்வியாளர்கள், உள்ளூர் அரசுகளுக்கு எப்போதும் உறுதியாக இருப்பேன், எனக்கூறியுள்ளார்.

