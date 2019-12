பயம் வேண்டாம்: தொழிலதிபர்களுக்கு அமித்ஷா அறிவுரை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மும்பை: வரி நிர்வாகத்தை கண்டு, தொழிலதிபர்கள், தொழில்துறையினர் அஞ்ச தேவையில்லை. நிர்வாகத்தை சுத்தப்படுத்த அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் முடிவுக்கு வர உள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார்.



மும்பையில் நடந்த விருது வழங்கும் விழாவில் அமித்ஷா பேசுகையில், வங்கி மற்றும் வரித்துறையில் தவறு செய்தவர்கள் மீது மோடி அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. கடந்த 2004 முதல் 2014 வரை நிர்வாகத்தில் நடந்த தவறுகளை சரி செய்து சீர் செய்ய நடவடிக்கை எடுத்தோம். இந்த நடவடிக்கைகள் முடிந்துவிட்டன. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பொருளாதாரத்தை சுத்தப்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன. இதனால், சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளுக்கு சிக்கல் ஏற்படுத்தியது. இது சரி செய்யப்பட வேண்டும். இருப்பினும், மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகள் காரணமாக, பொருளாதாரம் வெளிப்படைத் தன்மையுடையதாக மாறியுள்ளது.









நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார தேக்கநிலை, தொழில்துறையினரின் ஒத்துழைப்புடன் சரி செய்யப்படும். சுய நம்பிக்கையுடன், இந்த தேக்கத்திலிருந்து மீண்டு வருவோம். சர்வதேச மந்தநிலை தற்காலிகமானது. இதிலிருந்து நாம் மீண்டு விடுவோம். கடந்த காலங்களில் அதனை செய்துள்ளோம். வலுவான இந்திய சந்தையும், தொழில்துறையும், தேக்கத்திலிருந்து வலுவாக மீண்டு வரும். தொழில்தறையினருடன் நாங்கள் உள்ளோம். உங்களின் கவலைகளை தெரிவியுங்கள்.



விரைவில் இந்தியா 5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாறும். இந்தியா வேகமாக வளர்ந்து வரும் நாடு. நாட்டின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் எளிதாக தொழில் செய்வதற்காக பல நடவடிக்கைகளை அரசு எடத்துள்ளது. அரசை கண்டு பயப்பட தேவையில்லை. எங்களை பற்றி ஏராளமான விஷயங்கள் எழுதப்பட்டன. யாரும் அஞ்ச தேவையில்லை. எங்களை கண்டு பயப்பட வேண்டிய அளவுக்கு நாங்கள் எதையும் செய்யவில்லை. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

Advertisement