மிசாவில் சிறை; சொல்ல வெட்கமாக இருக்கிறது - ஸ்டாலின்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: மிசா சட்டத்தில் கைதாகி சிறையில் இருந்தேன் என நானே சொல்வது எனக்கே வெட்கமாக இருக்கிறது என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.



திமுக எம்எல்ஏ பெரியண்ணன்அரசு இல்ல திருமண விழாவில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், காங்., எம்பி., திருநாவுக்கரசு, பாஜ., மாநில துணைத்தலைவர் பி.டி.அரசகுமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.



விழாவில், அரசகுமார் பேசுகையில், எம்ஜிஆருக்கு பின் நான் ரசிக்கும் தலைவர் ஸ்டாலின் தான். முதல்வர் இருக்கையை தட்டி பறிக்க நினைத்திருந்தால் கூவத்தூர் பிரச்னையின் போதே ஸ்டாலின் முதல்வர் ஆகி இருப்பார். காலம் கணிந்து அவர் நிச்சயம் அரியணை ஏறுவார், என கூறினார்.



பின்னர் ஸ்டாலின் பேசியதாவது: உள்ளாட்சி நடத்த வேண்டும் என்பது தான் திமுக.,வின் எண்ணம். ஆனால், மாவட்டங்களுக்கான வரையறை இல்லாமல் நடத்த கூடாது. அதிமுக தான் உள்ளாட்சியை நிறுத்த முயற்சிக்கிறது.









மக்களுக்கு பயனுள்ள திட்டங்கள் எதுவானாலும் மனப்பூர்வமாக வரவேற்கிறோம். கருணாநிதிஆட்சியில் ரேஷன் அட்டை வைத்திருக்கும் அனைவருக்கும் டிவி கொடுத்தோம். அதேபோல் பொங்கல் பரிசு திட்டத்தை அனைவருக்கும் கொடுக்க வேண்டும். அரிசி அட்டைக்கு மட்டும் என பாரபட்சம் காட்டக்கூடாது. அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு துணிச்சலான உண்மைகளை அரசகுமார், வெளிப்படையாக கூறியுள்ளார். மிசா சட்டத்தில் கைதாகி சிறையில் இருந்தேன் என நானே சொல்வது எனக்கே வெட்கமாக இருக்கிறது. இவ்வாறு ஸ்டாலின் பேசினார்.

Advertisement