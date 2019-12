நவம்பரில் ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ.1 லட்சம் கோடியை தாண்டியது

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: கடந்த நவம்பரில் ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ.1,03,942 கோடி கிடைத்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.



கடந்த 2017 ஜூலைக்கு பின் ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ.1 லட்சம் கோடியை தாண்டுவது இது 8 வது முறையாகும். ஜிஎஸ்டி அறிமுகம் செய்த பின்னர், அதிக வருவானம் கிடைத்த மாதங்களில் 3வதாக நவம்பர் மாதம் உள்ளது. முன்னதாக கடந்த 2019 ஏப்ரல் மற்றும் 2019 மார்ச்சில் அதிக வருமானங்கள் கிடைத்திருந்தது.









நவம்பர் மாதம் வந்த ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ.1,03,492 கோடியில்,

சி ஜிஎஸ்டி - ரூ.19,592 கோடி

எஸ் ஜிஎஸ்டி - ரூ.27,144 கோடி

ஐஜிஎஸ்டி - ரூ. 49,028 கோடி

செஸ் - ரூ.7,727 கோடி அடங்கியுள்ளது.



கடந்த 2 மாதமாக எதிர்மறையான வளர்ச்சி இருந்த நேரத்தில், தற்போது ஜிஎஸ்டி வருமானம் 6 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். கடந்த நவம்பரில் உள்நாட்டு பணப்பரிமாற்றம் மூலம் கிடைத்த ஜிஎஸ்டியில் 12 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இறக்குமதியில் கிடைக்கும் ஜிஎஸ்டி தொடர்ந்து எதிர்மறை சதவீதமாக உள்ளது. நவம்பரில் -13 சதவீதமாக உள்ளது. அதேநேரத்தில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் இது -20 சதவீதமாக இருந்தது.அக்டோபர் முதல் நவ.,30 வரை 77.83 லட்சம் ஜிஎஸ்டிஆர் 3 பி தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.கடந்த அக்டோபர் மாதம் ஜிஎஸ்டி வருமானம் ரூ.95,380 கோடி ஆக இருந்தது. செப்டம்பர் மாதம் ரூ.91,916 கோடியாக இருந்தது.

