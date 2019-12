ஐதராபாத் பெண் டாக்டர் மது கொடுத்து கொலை: கைதானவர்கள் வாக்குமூலம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

ஐதராபாத்: தெலுங்கானாவில் எரித்து கொல்லப்பட்ட டாக்டர் வாயில் மதுவை ஊற்றி கொடுமைப்படுத்தியது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.



தெலுங்கானா மாநிலம் ஷம்சாபாத் பகுதியில் கால்நடை மருத்துவரான 26 வயது இளம்பெண், பணி முடிந்து வீட்டிற்கு திரும்பும் போது, லாரி டிரைவர் மற்றும் உதவியாளர் உள்ளிட்ட 4 பேர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்தனர். பின்னர், அந்த பெண்ணை 27 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள பாலத்தின் அடியில் தீயிட்டு எரித்து கொன்றுள்ளனர்.







இந்த சம்பவம் தொடர்பாக 4 பேரை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர். விசாரணை குறித்து போலீசார் கூறுகையில், 4 பேரில் ஒருவன் பெண்ணின் பைக்கை பஞ்சர் ஆக்கியுள்ளான். இரவு 9.15 மணிக்கு வீட்டிற்கு புறப்படும் போது பஞ்சர் ஆனதை உணர்ந்த பெண்ணிடம் உதவுவதாக 4 பேரும் முன் வந்துள்ளனர்.







அவர்கள் மது அருந்தி இருந்ததால் சந்தேகமடைந்த பெண், தன் சகோதரிக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இதை பார்த்த அவர்கள், அந்த பெண்ணை புதருக்குள் வலுக்கட்டாயமாக தூக்கி சென்று போனை சுவிட்ச் ஆப் செய்துள்ளனர். அந்த பெண் கத்துவது வெளியில் கேட்காமல் இருப்பதற்காக வாயில் மதுவை ஊற்றி உள்ளனர். அதன்பின், பலாத்காரம் செய்து மயக்கமடைந்ததும், டிரக்கில் ஏற்றி 27 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள பாலத்தின் அடியில் நள்ளிரவு 2.30 மணியளவில் எரித்து கொன்றுள்ளனர். இவ்வாறு போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

