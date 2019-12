மஹா.,வில் தேசியவாத காங்.,க்கு முக்கிய இலாகாக்கள்?

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மும்பை: மஹாராஷ்டிராவில் அமைந்துள்ள கூட்டணி ஆட்சியில், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கூடுதல் பொறுப்புகளும், முக்கிய பதவிகளும் வழங்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.



மஹாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் சிவசேனா, தேசியவாத காங்கிரஸ், காங்கிரஸ் கட்சிகள் இணைந்து ஆட்சி அமைத்துள்ளன. சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே, முதல்வராக பதவியேற்றார். அவருடன் , மூன்று கட்சிகளை சேர்ந்த தலா இரண்டு பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்று கொண்டனர். சட்டசபையில் அரசின் பலத்தை உத்தவ் நிரூபித்துள்ளார். சபாநாயகராக, காங்கிரஸ் கட்சியின், நானா படோல் தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதனையடுத்து விரைவில் அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.









அமைச்சரவை விரிவாக்கம் தொடர்பாக மும்பை அரசியல் வட்டாரங்கள் கூறுகையில், மஹாராஷ்டிராவில் 43 பேர் அமைச்சர்களாக முடியும். இதில், தேசியவாத காங்கிரசுக்கு 16, சிவசேனாவுக்கு 15, காங்கிரசுக்கு 12 அமைச்சர் பதவிகள் ஒதுக்கப்படலாம். காங்கிரசுக்கு சபாநாயகர் பதவி கொடுக்கப்பட்டதால், தேசியவாத காங்கிரசுக்கு கூடுதல் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.



இலாகாவை பொறுத்தவரையில், தேசியவாத காங்கிரசுக்கு உள்துறை அமைச்சரவை இலாகா ஒதுக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த பதவிக்கு, சரத்பவாருக்கு மிகவும் வேண்டப்பட்டவரான ஜெயந்த் பாட்டீல் நியமிக்கப்படலாம். இவர், காங்கிரஸ் - தேசியவாத காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியின் போதும் உள்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தார். உத்தவுடன், தேசியவாத காங்கிரஸ் சார்பில் அவரும், சகன் புஜ்பாலும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்று கொண்டார். துணை முதல்வராக அஜித் பவார் நியமிக்கப்படலாம்.



வருவாய்த்துறை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்படலாம். இந்த பதவிக்கு முன்னாள் முதல்வர் அசோக் சவான் அல்லது மஹாராஷ்டிரா காங்., தலைவர் பாலாசாஹேப் த்ரோட் நியமிக்கப்படலாம்.



சிவசேனாவுக்கு நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை ஒதுக்கப்படலாம். இந்த பதவிக்கு சிவசேனாவின் ஏக்நாத் ஷிண்டே, சுபாஷ் தேசாய் ஆகியோரது பெயர்கள் பரிசீலனையில் உள்ளது. ஏக்நாத் ஷிண்டேயும், சுபாஷ் தேசாயும் முந்தைய பட்னவிஸ் ஆட்சியில் அமைச்சர்களாக இருந்துள்ளனர். இவ்வாறு அந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

Advertisement