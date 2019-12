காங்.,கால் சிக்கல், பா.ஜ., வால் தீர்வு: ரவிசங்கர்பிரசாத்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

ராஞ்சி: காங்கிரஸ் பிரச்னையை சிக்காலக்குகிறது. ஆனால் பா.ஜ., பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணுகிறது என மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் கூறி உள்ளார்.





ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் சட்டபைக்கான தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. முதல் கட்ட தேர்தல் முடிந்த நிலையில் இரண்டாம் கட்ட தேர்தலுக்கான பிரசாரம் சூடுபிடித்து வருகிறது.



பா.ஜ., வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அவர் பேசியதாவது: மக்களின் உணர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் ஜார்கண்ட் மாநிலத்தை உருவாக்கினார். ஆனால் தனி மாநிலமாக ஆன போதிலும் காங்கிரஸ் கட்சி அதனை நிலையற்றதாக்கியது. மாநிலத்தின்

முன்னாள் முதல்வராக இருந்த மதுகோடா ஊழல் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு உள்ளார்.









போர் விமானங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்து மக்களுக்கு தெரியும் நேரத்தில் அதனை காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்த ராகுல் பிரச்னையாக்குகிறார். ராம் ஜன்ம பூமி பிரச்னையை நிலுவையில் வைத்திருப்பதாக பா.ஜ., மீது காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டுகிறது.



காங்கிரஸ் கட்சி ஜவான்களின் கைகைளை கட்டிக்கொண்டு செயல்பட கூறி கொண்டிருந்தது.ஆனால் பா.ஜ., அரசு பாகிஸ்தான் தரப்பில் இருந்து ஒரு புல்லட் சுடப்பட்டால் நீண்ட துப்பாக்கிச் சூடு நடத்த உத்தரவிடுகிறது.



காலம்மாறி விட்டது. இரட்டை இயந்திர அரசாங்கங்கள் (மாநில, மத்திய அரசுகள்) நாட்டையும், மாநிலத்தையும் வளர்த்து வருகின்றன. என கூறிய அமைச்சர் தேர்தலில் பா.ஜ.,வுக்கு ஓட்டளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.



Advertisement