சென்னை: கனமழை காரணமாக 8 மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. சென்னை, திருவள்ளூர், தூத்துக்குடி மாவட்ட பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இன்று (டிச.,2) விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட கலெக்டர்கள் உத்தரவிட்டு உள்ளனர். கடலூர், செங்கல்பட்டு, ராமநாதபுரம்,காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும், இன்று(டிச.,02 ம் தேதி) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.







வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த இரு நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யும் என வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது. இந்நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சென்னை, தூத்துக்குடி, திருவள்ளூர் மாவட்ட பள்ளிகள், கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து அந்தந்த மாவட்ட கலெக்டர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். கடலூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராமநாதபுரம், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.











புதுச்சேரியில் விடுமுறை:





புதுச்சேரி மாவட்டம் முழுவதும் இன்று அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக புதுச்சேரி மாநில பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.





வானிலை மையம் எச்சரிக்கை:





இந்நிலையில் சென்னை, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கடலூர், ஈரோடு, நீலகிரி, திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கு(சில மணி நேரங்களில் 11 செ.மீ முதல் 20 செ.மீ வரை) வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது. நீலகிரி மாவட்டத்தில் குந்தா, உதகை,குன்னுார், கோத்தகிரி ஆகிய 4 தாலுகாக்களுக்கு மட்டும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.





6 மாவட்டங்களுக்கு 'ரெட்' அலர்ட்





திருவள்ளூர், தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், வேலூர் உள்ளிட்ட ஆறு மாவட்டங்களில் அதீத கனமழைக்கு(சில மணி நேரங்களில் 20 செ.மீ.,க்கு மேல் மழை) வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.





'கேங்மேன்' தேர்வு ஒத்திவைப்பு:





தொடர் கனமழை காரணமாக சென்னையில் இன்று , நாளை (டிச.,2,3) நடைபெற இருந்த கேங்மேன் பணிக்கான தேர்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. கேங்மேன் பணிக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு, உடற்தகுதி தேர்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.





பல்கலை தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு







தொடர் மழை காரணமாக சென்னை பல்கலையில் இன்று (டிச.02) நடை பெற இருந்த தேர்வுகள் ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக பல்கலை நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.



கனமழை காரணமாக நாளை நடை பெற இருந்த அண்ணா பல்கலை தேர்வுகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பல்கலையின் கீழ் இயங்கும் கல்லூரிகள் மற்றும் 4 வளாகங்களில் நடக்க இருந்த தேர்தல் ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. தேர்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.



சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலையிலும் இன்று நடக்க இருந்த தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. தேர்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என பல்கலை பதிவாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

