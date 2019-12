மேட்டுப்பாளையம் : சுவர் இடிந்து 17 பேர் பலி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மேட்டுப்பாளையம் : மேட்டுப்பாளையம் அருகே காம்பவுண்ட் சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் 4 வீடுகளில் இருந்த 17 பேர் பலியாகி உள்ளனர்.

மேட்டுப்பாளையம் நடூர் - ஏடிக்காலனி பகுதியில் மழை காரணமாக தனியாருக்கு சொந்தமான காம்பவுண்ட் சுவர் இடிந்து, அருகில் இருந்த 4 வீடுகளில் மீது விழுந்துள்ளது. இதில் 4 வீடுகளும் இடிந்து சேதமாகின. இதில் 4 வீடுகளில் இருந்தவர்கள் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி உள்ளனர். இதுவரை தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் பொதுமக்கள் இணைந்து 17 பேரின் உடல்களை மீட்டுள்ளனர்.



கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் இரவு முழுவதும் கனமழை கொட்டியது. இந்த மழையால், நடூர், ஏ.டி.காலனி பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான காம்பவுண்ட் சுவர் இடிந்து, அருகில் இருந்த வீடுகளின் மீது விழுந்துள்ளது. இந்த விபத்தில் 4 வீடுகள் இடிந்து சேதமடைந்தன. அதிலிருந்த 12 பேர் உட்பட 14 பேர் இடிபாடுகளில் சிக்கி உயிரிழந்தனர். தீயணைப்பு துறையினர் அவர்களின் உடல்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். தொடர்ந்து மீட்புப் பணிகள் நடந்து வருகிறது.



4 வீடுகளில் இருந்த அனைவரும் உயிரிழந்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து மீட்புப் பணிகள் நடந்து வருகிறது. உயிரிழந்தவர்களில் 4 பெண்கள், 7 குழந்தைகள் உள்ளிட்டோரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. இடிபாடுகளுக்குள் மேலும் பலர் சிக்கி இருக்கலாம் என கூறப்படுவதால் பலி எண்ணிக்கை மேலும் உயரக் கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.







