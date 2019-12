உள்ளாட்சி தேர்தல் : தலைவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்?

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை : தமிழக ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதிகள் இன்று (டிச.,02) அறிவிக்கப்பட்டன. நகர்புற உள்ளாட்சிகளுக்கு தேர்தல் தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.



உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு தொடர்பாக பல்வேறு கட்சிகளை சேர்ந்த தலைவர்களின் கருத்துக்கள் :



திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் : மக்களின் பேராதரவுடன் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தேர்தலில் மாபெரும் வெற்றியைக் குவிப்போம். உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிமுக முகத்தில் கரியை பூச திமுக தயாராக உள்ளது.



திமுக துரைமுருகன் : நகர்ப்புற பகுதிகளுக்கும் தேர்தலை அறிவித்திருக்க வேண்டும், ஊரக பகுதிக்கு மட்டும் தனியே தேர்தல் என்பது முறைகேடு நடக்க வழிவகுக்கும். உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிப்புக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தை நாடுவது குறித்து இன்று மாலை முடிவு செய்யப்படும்.







அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ : உள்ளாட்சி தேர்தலை 2 பிரிவுகளாக நடத்த பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் அனுமதிக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.



பா.ஜ., வானதி சீனிவாசன் : உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்பது பா.ஜ,வின் கோரிக்கை. ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதை பாஜக வரவேற்கிறது.



மதிமுக வைகோ : ஊரக பகுதிகளுக்கு மட்டும் உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது அதிமுக அரசின் வஞ்சக செயல். இது ஜனநாயக படுகொலை.



திமுக தங்கதமிழ்செல்வன்: புதிய மாவட்டங்களுக்கான வரையறை இல்லாததாலும், உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருப்பதாலும், அறிவிக்கப்பட்ட தேதியில் தேர்தல் நடைபெறுவது கேள்விக்குறியே. அதிலும், ஊரக பகுதிகளுக்கு மட்டும் உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதில் உள்நோக்கம் இருப்பதாக கருதுகிறேன்.



புதிய தமிழகம் கிருஷ்ணசாமி: மறைமுக தேர்தல் என்பது பஞ்சாயத்ராஜ் சட்டத்திற்கு எதிரானது. இதுவரையில் உள்ளாட்சி தேர்தல் ஒரே கட்டங்களாக தான் நடைபெற்றது. அந்த நடைமுறையை உடைத்து பல கட்டங்களாக நடத்தக்கூடாது.





