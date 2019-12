பொன் மாணிக்கவேல் வழக்கு : சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி உத்தரவு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : சிலை கடத்தல் வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்களை ஏடிஜிபிடம் ஒப்படைக்க பொன் மாணிக்கவேலுக்கு உத்தரவிட்டுள்ள சுப்ரீம் கோர்ட், தமிழக அரசு மீது அவர் தொடர்ந்த அவமதிப்பு வழக்கை சென்னை ஐகோர்ட் விசாரிக்க இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது.



சிலை கடத்தல் தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரியான பொன் மாணிக்கவேலின் பதவிகாலம் முடிந்ததை அடுத்து, ஆவணங்களை ஒப்படைக்க தமிழக அரசு அவருக்கு உத்தரவிட்டது. ஆனால் தமிழக அரசு தன்னை விடுவிக்க முடியாது எனவும், ஆவணங்களை ஒப்படைக்க முடியாது எனவும் பொன் மாணிக்கவேல் கூறியிருந்தார். மேலும் தனது பணி காலத்தை நீட்டிக்க வேண்டும் என சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனுத்தாக்கல் செய்ததுடன், சென்னை ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு மீது அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்தார்.









சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி :







பொன் மாணிக்கவேல் தாக்கல் செய்த மனுவை இன்று விசாரித்த சுப்ரீம் கோர்ட், சிலை கடத்தல் வழக்கு ஆவணங்களை ஏடிஜி.,யிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என பொன் மாணிக்கவேலுக்கு உத்தரவிட்டது. மேலும் தமிழக அரசு மீது பொன் மாணிக்கவேல் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரிக்க ஐகோர்ட்டிற்கு இடைக்கால தடை பிறப்பித்தது. மேலும் பொன் மாணிக்கவேலின் பணியை நீட்டிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்த தமிழக அரசின் மனு மீது, எதற்காக பணி நீட்டிக்க வேண்டும் என விளக்கம் கேட்டு பொன் மாணிக்கவேல், டிராபிக் ராமசாமி, ராஜேந்திரன் ஆகியோருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பவும் உத்தரவிட்டது.



தொடர்ந்து, பொன் மாணிக்கவேல் பதவியை நீட்டிக்க கோரிய டிராபிக் ராமசாமியின் மனுவை விசாரிக்க முடியாது என தெரிவித்தது. தமிழக அரசு மீது கோர்ட் அவமதிப்பு வழக்கு தொடர வேண்டிய அவசியம் என்ன என பொன் மாணிக்கவேலுக்கு கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.







இவ்வழக்கில் தமிழக அரசு சார்பில், பொன்.மாணிக்கவேல் இனியும் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரியாக தொடரக்கூடாது. அவருக்கு பதிலாக நாங்களே வேறு ஒரு அதிகாரியை நியமிக்கிறோம் என வாதிட்டப்பட்டது. இதற்கு பொன் மாணிக்கவேல் தரப்பில், சிலைகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற அக்கறை தமிழக அரசுக்கு கிடையாது. சென்னை ஐகோர்ட்டிற்கு அக்கறை இருந்ததால் என்னை நியமித்து செயல்பாடுகளை கண்காணித்தது என பதில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.

