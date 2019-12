அயோத்தி தீர்ப்புக்கு எதிராக முஸ்லிம் அமைப்பு மறுசீராய்வு மனு தாக்கல்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: அயோத்தி தீர்ப்பை எதிர்த்து ஜாமியாத் உலமா இ ஹிந்த் அமைப்பு மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. முஸ்லிம் தனிச்சட்ட வாரியம் மறு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்வோம் என அறிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது மேற்கூறிய அமைப்பு முதன் முதலாக மறு சீராய்வு செய்தது.





மூல மனுதாரர் சித்திக் என்பவரது மகன் மெளலானா செய்யது இந்த மனுவை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்துள்ளார். மொத்தம் 217 பக்கங்கள் கொண்ட இந்த மனுவில் ஆவணங்களின்படி சுப்ரீம் கோர்ட் சரியான தீர்ப்பை வழங்கவில்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது.



சமீபத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட் அளித்த தீர்ப்பில்: 'அயோத்தியில், சர்ச்சைக்குரிய நிலம், மத்திய அரசுக்கு சொந்தமானது. இதை, ராமர் கோவில் கட்ட அனுமதி வழங்க வேண்டும். ராமர் கோவில் கட்டுவதற்கு, மூன்று மாதத்தில், அறக்கட்டளை அமைக்க வேண்டும். அயோத்தியில் முக்கியமான இடத்தில் மசூதி கட்ட, சன்னி வக்பு வாரியத்திடம், 5 ஏக்கர் நிலத்தை, மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.









இந்த தீர்ப்புக்கு, பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள், ஹிந்து, முஸ்லிம் அமைப்புகள் வரவேற்பு தெரிவித்தன. எனினும், அகில இந்திய முஸ்லிம் தனி சட்ட வாரியம், தீர்ப்பு குறித்து அதிருப்தி தெரிவித்தது. சீராய்வு செய்ய கோரி, மனு தாக்கல் செய்ய முடிவு செய்தது.ஆனால் இந்த அமைப்புக்கு முன்னதாக ஜாமியாத் உலமா இ ஹிந்த் அமைப்பு இன்று (டிச.,02) சீராய்வு மனுவை தாக்கல் செய்தது.

