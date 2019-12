இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சிவகங்கை: தொடர் மழை காரணமாக, தூத்துக்குடி, திருவாரூர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, அரியலூர், பெரம்பலூர், ஆகிய 7 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அளித்து கலெக்டர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.











கடலூர்



தொடர் மழை காரணமாக கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம், வடலூர் கல்வி மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விருத்தாச்சலம் பகுதியில் பள்ளிகள் வழக்கம் போல் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.



