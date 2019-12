நிர்பயா குற்றவாளிகள் கருணை மனு தள்ளுபடி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: டில்லியில் 'மருத்துவ மாணவி பலாத்காரம் செய்து, கொலை செய்த வழக்கில், தூக்கு தண்டனை பெற்ற குற்றவாளிகளின் கருணை மனுவை டில்லி துணைநிலை கவர்னர் தள்ளுபடி செய்தார்.

டில்லியில், 2012ம் ஆண்டில், , ஓடும் பஸ்சில், மருத்துவ மாணவி ஒருவரை, ஆறு பேர் அடங்கிய கும்பல், கொடூரமாக பலாத்காரம் செய்தது. இதன் பின், அந்த மாணவி, சிங்கப்பூர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு அவர் இறந்தார்.









இந்த கொடூர சம்பவம் தொடர்பாக, ராம்சிங், முகேஷ் சிங், வினய் சர்மா, பவன் குப்தா, அக் ஷய் தாக்குர் ஆகிய ஐந்து பேரையும், 16 வயது சிறுவன் ஒருவனையும், டில்லி போலீசார் கைது செய்தனர். இவர்களில் ராம்சிங், திகார் சிறையில், 2013-ல், தற்கொலை செய்து கொண்டார். சிறுவனுக்கு, மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை வழங்கி, சிறார் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.

மற்ற நான்கு பேருக்கும், 2013, செப்டம்பரில், விரைவு நீதிமன்றம் துாக்கு தண்டனை விதித்தது, இந்த தீர்ப்பை, டில்லி உயர் நீதிமன்றமும், உச்ச நீதிமன்றமும், உறுதி செய்தன.இவர்கள் தூக்கு தண்டனையிலிருந்து தப்பிக்க, ஜனாதிபதிக்கு கருணை மனு அனுப்பும் வாய்ப்பு மட்டுமே குற்றவாளிகளிகளுக்கு உள்ளதாக சிறை நிர்வாகம் தெரிவித்தது.



இந்நிலையில், தண்டனையை குறைக்க கோரி குற்றவாளிகள் 4 பேர் சார்பில் டில்லி துணை நிலை கவர்னருக்கு கருணை மனு அளிக்கப்பட்டது. கவர்னர் அனில் பைஜால், கருணை மனுக்களைத் தள்ளுபடி செய்தார். தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட மனு மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் பார்வைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.





