தமிழகத்தில் பரவலாக மழை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று(டிச.,3) பல மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்தது.

சேலத்தில் கோரிமேடு, கன்னங்குறிச்சி, ஏற்காடு பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்தது



புதுக்கோட்டையில் ஆலங்குடி, கறம்பக்குடி, மணல்மேடு, அவுடையார், அரசர்குளம் பகுதிகளில் மழை பெய்தது



விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், அருப்புக்கோட்டை, பாலையம்பட்டி, பகுதிகளில் மழை பெய்தது

திருவண்ணாமலையில், போளூர், சேத்துப்பட்டு உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் , நெல்லை மாவட்டத்தில் வள்ளியூர், களக்காடு, பணகுடி, காவல்கிணறு, திசையன்விலை, ராதாபுரம் பகுதிகளில் மழை பெய்தது.



நெல்லை, தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மழை பரவலாக மழை பெய்தது



ராமநாதபுரத்தில், அதிகபட்சமாக 9 செ.மீ., ராமேஸ்வரத்தில் 8 செ.மீ., தேவிப்பட்டினத்தில் 7 செ.மீ., மழை பதிவாகியது.











சென்னையில் சோழிங்கநல்லூர், துரைப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், தாம்பரம், பெருங்களத்தூர், வண்டலூரில் கனமழை பெய்தது.







குளிக்க தடை



கனமழை காரணமாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், குற்றாலம் மெயின் அருவி, பழைய அருவி, ஐந்தருவியில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.





7 மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை



மழை காரணமாக, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை,அரியலூர், பெரம்பலூர், தூத்துக்குடி, திருவாரூர் மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Advertisement