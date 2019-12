இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மைசூரு: பூ ஒன்று புயலானது என்றெல்லாம் அனைவரும் கேட்டிருப்போம். ஆனால், கர்நாடகாவின் ஷிவமோகா மாவட்டத்தில் உள்ள நலுரு கிராமத்தில், நாய்கள் புலியாகும் விநோதம் நடந்து வருகிறது.







இதன் பின்னணி வருமாறு: கர்நாடகா,ஷிவமோகா மாவட்டத்தில் நலுரு கிராமத்தில் வசிக்கும் விவசாயிகள், தங்களது வயல்களில் காபி மற்றும் பாக்கு பயிரிட்டு வந்தனர். அந்த பகுதியில், குரங்குகளின் தொல்லை அதிகமாக இருந்தது. அவை,பயிர்களை நாசம் செய்தன.

விவசாயிகளுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், கோவாவில் இருந்து புலி பொம்மைகளை வாங்கி வந்து வயல்களில் வைத்தனர். ஆரம்பத்தில் குரங்குகள் பயந்து வராவிட்டாலும், பின்னாளில் அந்த பொம்மைகள் நிறம் மாறின. இதனை கண்டுகொண்ட குரங்குகள் மீண்டும் வந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தின.











இதனையடுத்து, அப்பகுதியை சேர்ந்த ஸ்ரீகாந்த் கவுடா என்ற விவசாயி, தனது நாய் உடலில் புலி போல் வர்ணம் அடித்து, வயலுக்கு அழைத்து சென்றார். தினமும் காலை, மாலை இரண்டு நேரத்தில் நாயை வயலுக்கு அழைத்து சென்றார்.

இந்த முயற்சி அவருக்கு கைகொடுத்தது. புலி போல் மாறிய நாயை கண்ட குரங்குகள், ஓட துவங்கின. தற்போது, அவை வயல்களுக்கு வருவதை நிறுத்திவிட்டதால், அவருக்கு லாபம் அதிகரிக்க துவங்கியது. இதனை பார்த்த மற்ற விவசாயிகளும் இந்த திட்டத்தை பின்பற்ற துவங்கியுள்ளனர்









கவுடாவின் மகள் அமுல்யா கூறுகையில், முன்னர், குரங்குகள் காரணமாக ஏராளமான பிரச்னைகள் சந்தித்தோம். பயிர்கள் நாசமாகின. குரங்குகளை அச்சுறுத்த, நாயை புலி போல மாற்றுவது என்பதை யோசித்தது எனது தந்தைதான். இதில் வெற்றி கிடைத்ததும், கிராமத்தினர் எனது தந்தைக்கு பாராட்டு தெரிவித்ததுடன், அதனை பின்பற்றி வருகின்றனர். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

Advertisement