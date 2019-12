ஆம்புலன்சில் 40 கிலோ கஞ்சா கடத்திய 4 பேர் கைது

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கொண்டகான்: சட்டீஸ்கரில் ஆம்புலன்சில் 40 கிலோ கஞ்சா கடத்தியதாக 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.



சத்தீஸ்கரின் கொண்டகான் பகுதியில் துணைப்பிரிவு அதிகாரி கபில் சந்திரா தலைமையில் வாகன சோதனை நடைபெற்றது. அப்போது, அவசர ஆம்புலன்ஸ் வந்தது. ஆம்புலன்சை நிறுத்தி போலீசார் சோதனையிட்டனர். அதில் டிரைவர், இரு உதவியாளர்கள் மற்றும் ஒரு நோயாளி இருந்துள்ளார். சந்தேகமடைந்த போலீசார் சோதனையிட்டதில் 40 கிலோ கஞ்சாவை ஆம்புலன்சில் இருந்து பறிமுதல் செய்து 4 பேரையும் கைது செய்தனர்.







இது குறித்து கபில் சந்திரா கூறுகையில், இது ஒரு கடினமான பணி. தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அவசர காலங்களில் வரும் ஆம்புலன்சை அனுமதிக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் எங்களால் முடிந்தவரையில் சந்தேகமுள்ள வாகனங்களை சோதனையிட வேண்டும். ஆம்புலன்சில் நோயாளி போல் இருந்தவர் போலியாக நடிப்பது போல் சந்தேகமடைந்ததால் முழுமையாக சோதனையிட்டோம். வாகனத்தில் ரூ.2 லட்சம் மதிப்பிலான 40 கிலோ கிடைத்தது. அதனால் 4 பேரையும் கைது செய்து விசாரிக்கிறோம், என்றார்.

