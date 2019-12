பசியால் மண்ணைத் தின்ற குழந்தைகள்: கேரளாவில் கொடுமை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

திருவனந்தபுரம்: கேரள தலைநகர் திருவனந்தபுரத்தில், பசிக்கொடுமை தாங்காத குழந்தைகள் மண்ணை அள்ளி்த் தின்ற சம்பவம் பலரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.



திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ரயில்வே புறம்போக்கு நிலத்தில் ஸ்ரீதேவி என்பவர் வசித்து வந்தார். இவருக்கு 6 குழந்தைகள் உள்ளனர். முதல் குழந்தைக்கு 7 வயதும், கடைசி குழந்தைக்கு 3 மாதமும் ஆகிறது. கணவர். மதுப்பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர். தினசரி கூலியான அந்த நபர், வருமானத்தை மது வாங்க செலவு செய்து வந்துள்ளார்.

மேலும், மனைவி, குழந்தையை அடித்து துன்புறுத்தி வந்துள்ளார் கணவர் பணம் கொடுக்காத காரணத்தினால், ஸ்ரீதேவியால் உணவு தயாரிக்க முடியவில்லை. பசியின் கொடுமையை தாங்க முடியாத குழந்தைகள், வீடு அருகில் இருந்த மண்ணை அள்ளித்தின்றன. இது குறித்த வீடியோக்கள் சமூக வலைதளத்தில் பரவ துவங்கின.









இதனால், தன்னார்வலர்கள், குழந்தைகளை கண்டறிந்து உணவு வழங்கியதுடன், உதவி செய்துள்ளனர். தகவல் அறிந்த மாநில குழந்தைகள் நல ஆணையம், 4 குழந்தைகளை, காப்பகத்தில் சேர்த்து பராமரித்து வருகிறது. மற்ற 2 குழந்தைகளுக்கு தாயாரின் உதவி தேவைப்படுவதால் அவரிடம் கொடுத்துள்ளது. மேலும், தாயாரும், இரண்டு குழந்தைகளும், பெண்கள் காப்பகத்திலும் தங்க வைக்கப்பட்டனர். தாயாருக்கு மாநகராட்சியில் தற்காலிக வேலைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு வந்த புகாரை தொடர்ந்து கலெக்டர் உத்தரவுப்படி, பெண்கள் பாதுகாப்பு அதிகாரி மற்றும் தாசில்தார் வந்து ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, அந்த குடும்பத்திற்கு தேவையான உதவிகள் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்தனர்.

Advertisement