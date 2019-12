மேட்டுப்பாளையத்தில் 17 பேர் பலி: வீட்டின் உரிமையாளர் கைது

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையத்தில் 17 பேர் உயிரிழக்க காரணமான சுற்றுச்சுவர் இருந்த வீட்டின் உரிமையாளர் சிவசுப்ரமணியத்தை போலீசார் கைது செய்தனர்.



மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி, நடூர் கண்ணப்பன் லே - அவுட்டில், 100க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இங்கு, உறவினர்களான ஆனந்தகுமார், 40, அருக்காணி, 45, சிவகாமி, 50, ஓவியம்மாள், 50, ஆகியோரின் வீடுகள் அடுத்தடுத்து இருந்தன. காய்கறி மண்டிகளில் கூலி வேலை பார்க்கும், இந்த நான்கு குடும்பத்தினரும், 'ஹாலோ பிளாக்' கற்களில் சுவர் எழுப்பி, அதன் மீது ஓடு வேய்ந்து, வசித்து வந்தனர்.முன்தினம் இரவு முதலே, கன மழை பெய்ததால், உறவினர்கள் அனைவரும், வீட்டிற்குள் முடங்கி இருந்தனர். பக்கத்து வீட்டைச் சேர்ந்த திலகவதி, 38, என்பவரும், இவர்களது வீட்டில் படுத்திருந்தார். மொத்தம், 17 பேர், நான்கு வீடுகளில் துாங்கிக் கொண்டு இருந்தனர். இவர்களது வீடுகளின் பின்புறம், 'சக்கரவர்த்தி துகில் மாளிகை' ஜவுளிக்கடை உரிமையாளர் சிவசுப்பிரமணியம், 66, என்பவருக்கு சொந்தமான, 15 அடி உயரம், 50 அடி நீளம் உடைய, கருங்கற்களில் கட்டப்பட்ட சுற்றுச்சுவர் இருந்தது.





கோவை, மேட்டுப்பாளையம், நடூர் கண்ணப்பன் லே அவுட்டில் கருங்கல் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து 4 வீடுகளின்மேல்விழுந்ததில் 17 பேர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவத்தில் வீட்டை சுற்றி காம்பவுண்ட் சுவர் கட்டியிருந்த உரிமையாளர் சிவசுப்ரமணியன்மீது விபத்து ஏற்படுத்துதல், பொது சொத்துக்கு சேதம் ஏற்படுத்தல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இந்நிலையில் தலைமறைவாக இருந்த சிவசுப்ரமணியத்தை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

கன மழை காரணமாக, ஓடைகளிலும், பள்ளங்களிலும் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இதனால், நேற்று அதிகாலை, 5:15 மணிக்கு, சுப்பிரமணியத்திற்கு சொந்தமான சுற்றுச்சுவர் இடிந்து, நான்கு வீடுகளின் மீது விழுந்தது. இதில் 17 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். இதனையடுத்து சிவசுப்பிரமணியன் தலைமறைவானார். அவரை போலீசார் தேடி வந்தனர்.



இந்நிலையில், மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில், சிவசுப்ரமணியத்தை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

