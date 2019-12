பெண்ணை கொன்று பிணத்துடன் உறவு; போதையில் கொடூரம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

அசாம்கர்: உத்தரபிரதேசத்தில் தம்பதியர் மற்றும் அவர்களது குழந்தையை கொலை செய்த வழக்கில் பல்வேறு அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.



கடந்த வாரம், உத்தரபிரதேச மாநிலம் அசாம்கரில் உள்ள முபாரக்பூர் பகுதியில் ஒரு வீட்டில் கணவன், மனைவி மற்றும் கைகுழந்தை கொல்லப்பட்டும், இரு குழந்தைகள் பலத்த காயமடைந்தும் இருந்தனர்.



இந்த சம்பவத்தில் 38 வயதான நசிருதீன் என்பவன் நேற்று (டிச.,02) கைது செய்யப்பட்டான். அவனிடம் நடத்திய விசாரணையில், ஹரியானா, டில்லி மற்றும் மேற்குவங்கத்திலும் இது போன்ற குற்றங்களை செய்ததாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளான்.



மேலும், விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளிவந்தன. இது குறித்து அசாம்கர் எஸ்.பி., திரிவேணி சிங் கூறியதாவது: நசிருதீனிடம் நடத்திய விசாரணையில் அனைத்தையும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளான். நவ.,24ம் தேதி போதையில் இருந்த நசிருதீன், சம்பவம் நடந்த வீட்டிற்கு சென்று, கணவன், மனைவி மற்றும் அருகில் இருந்த 4 மாத குழந்தையை கொன்றுவிட்டு, பெண்ணின் சடலத்துடன் உறவு வைத்துள்ளான்.



அதன்பின், அந்த பெண்ணின் 10 வயது மகளையும் பாலியல் பலாத்காரம் செய்து, அவரையும் நான்கு வயது மகனையும் தாக்கிவிட்டு தப்பி ஓடியுள்ளான். இது தொடர்பாக நசிருதீனை அவனது வீட்டிலேயே கைது செய்தோம். இவ்வாறு திரிவேணி சிங் கூறினார்.

