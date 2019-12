சிதம்பரத்துக்கு ஜாமின் கிடைக்குமா? நாளை தீர்ப்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: ஐ.என்.எக்ஸ்., மீடியா முறைகேடு வழக்கில் சிறையில் உள்ள, முன்னாள் நிதி அமைச்சர் சிதம்பரம் தாக்கல் செய்த ஜாமின் மனு மீது, சுப்ரீம் கோர்ட் நாளை(டிச.,4) தீர்ப்பு வழங்குகிறது.



ஐ.என்.எக்ஸ்., மீடியா நிறுவனம், 2007ல், வெளிநாட்டில் இருந்து, 305 கோடி ரூபாய் அன்னிய முதலீடு பெற்றது. இதற்கு அனுமதி வழங்கியதில், முறைகேடு நடந்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சர் சிதம்பரத்தை, கடந்த ஆகஸ்ட் 21ல், சி.பி.ஐ., அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். பின், அவர் டில்லியில் உள்ள திஹார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். சி.பி.ஐ., தொடர்ந்த வழக்கில், உச்ச நீதிமன்றம், அவருக்கு ஜாமின் வழங்கியது.









ஆனால், அதே வழக்கில், பணப் பரிமாற்ற மோசடி தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ், அமலாக்கத்துறையினர், சிதம்பரத்தை கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தனர். இந்த வழக்கில் ஜாமின் கோரி, சிதம்பரம் தாக்கல் செய்த மனுவை, டில்லி உயர் நீதிமன்றம், தள்ளுபடி செய்தது. இதையடுத்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவர் மேல்முறையீடு செய்தார். இந்நிலையில் சிதம்பரத்தின் ஜாமின் மனு மீது சுப்ரீம் கோர்ட் நாளை தீர்ப்பு வழங்குகிறது.



ஐ.என்.எக்ஸ்., மீடியா வழக்கில் 100 நாட்களுக்கும் மேல் சிதம்பரம், திஹார் சிறையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

