ரூ.170 கோடி 'ஹவாலா': காங்கிரசுக்கு 'நோட்டீஸ்'

புதுடில்லி : ரூ.170 கோடி அளவு கறுப்பு பணத்தை, ஹவாலா பணப்பரிமாற்றம் மூலம் நன்கொடையாக பெற்றது தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கின்றன.



இது தொடர்பாக வெளியான தகவலில், ஐதராபாத்தை சேர்ந்த மேகா உள்கட்டமைப்பு நிறுவனம் முறைகேடாக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ரூ.170 கோடி கறுப்பு பணத்தை, ஹவாலா பணப்பரிமாற்றம் மூலம், நன்கொடையாக வழங்கியது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, பல காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கு கடந்த நவம்பர் மாதமே வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. ஆனால், இதுவரை யாரும் பதிலளிக்கவில்லை. ரூ.3 ஆயிரம் கோடி சொத்து மதிப்பு கொண்ட இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் பலனடைந்த மற்றவர்கள் யார் என்பது குறித்தும் வருமான வரித்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது.







கடந்த நவ., 16 ல் யங் இந்தியன் அமைப்பு தொண்டு நிறுவனம் அல்ல எனக்கூறி ராகுல் தாக்கல் செய்த மனுவை தீர்ப்பாயம் தள்ளுபடி செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது. யங் இந்தியன் அமைப்பு வணிக நிறுவனம் எனவும், அந்த நிறுவனம் வரி விலக்கு பெற முடியாது எனவும் தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், ராகுலுக்கு எதிராக ரூ.100 கோடி வரி தொடர்பான வழக்கை விசாரிக்கும் வகையில் அந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.



தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவில், மனுதாரர் கையகப்படுத்தியுள்ள அசோசியட் ஜர்னல் லிமிடட் (ஏஜேஎல் ) நிறுவனம், நூற்றுக்கணக்கான கோடி சொத்து மதிப்பு கொண்டது. அந்த நிறுவனம் வாடகை பணத்தை பெற்று வருகிறது. யங் இந்தியனுக்கு காங்கிரஸ் கடன் வழங்கியதை வருமான வரித்துறை கண்டுபிடித்துள்ளது. இந்த பணம் ஏஜேஎல் மூலம் வணிகத்திற்கு பயன்படுத்துவதையும் கண்டுபிடித்துள்ளது எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

