சூடானில் சிலிண்டர் வெடித்து இந்தியர்கள் உட்பட 23 பேர் பலி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கார்டூம்: சூடான் தலைநகர் கார்டூம் நகரில் உள்ள பீங்கான் ஆலையில் சிலிண்டர் டேங்கர் வெடித்ததில் 23 பேர் உயிரிழந்தனர். இதில் பல இந்தியர்களும் இறந்துள்ளதாக அங்குள்ள இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.



சூடானில் நாட்டில் பீங்கான் ஆலையில் 50 இந்தியர்கள் உட்பட பலர் பணியாற்றி வருகின்றனர். இந்நிலையில் நேற்று (டிச.,03) ஆலையில் சிலிண்டர் டேங்கர் வெடித்து விபத்தானது. இதில், மொத்தம் 23 பேர் இறந்துள்ளதாகவும், 130 பேர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் முதற்கட்ட தகவல் தெரிவிக்கின்றன.







அங்குள்ள இந்திய தூதரகம் அளித்துள்ள தகவலிலும் 23 பேர் இறந்ததாக கூறினாலும், அதில் எத்தனை இந்தியர்கள் உயிரிழந்தனர் என்பதை தெரிவிக்கவில்லை. இந்த விபத்து குறித்து அந்நாட்டு அரசின் விசாரணையில், பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இல்லாததால் விபத்தை தடுக்க முடியாமல் போனது தெரியவந்துள்ளது.

Advertisement