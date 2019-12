சிதம்பரம் நாளை பார்லி.,க்கு வருவார் : கார்த்தி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் ஜாமின் பெற்றுள்ள முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் நாளை (டி.,05) பார்லி.,க்கு வருவார் என அவரது மகனும், லோக்சபா எம்.பி.,யுமான கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.





ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு விவகாரத்தில் அமலாக்கத்துறை தொடர்ந்த வழக்கில் சிதம்பரத்திற்கு ஜாமின் வழங்க டில்லி ஐகோர்ட் மறுத்திருந்தது. இதனை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு செய்த சிதம்பரத்தின் மனு மீது இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. இதில், வெளிநாடு செல்லக் கூடாது, மீடியாக்களுக்கு பேட்டி அளிக்கக் கூடாது உள்ளிட்ட பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் ரூ.2 லட்சம் சொந்த ஜாமின் தொகையில் சிதம்பரத்திற்கு ஜாமின் வழங்கப்பட்டுள்ளது.இதனையடுத்து 106 நாட்கள் திகார் சிறை வாசத்திற்கு பிறகு சிதம்பரம் வெளியில் வர உள்ளார்.







சிதம்பரத்திற்கு ஜாமின் கிடைத்துள்ளதை அவரது மகன் கார்த்தி, காங்., கட்சியினர் வரவேற்றுள்ளனர். சென்னையில் காங்., தொண்டர்கள், சிதம்பரத்திற்கு ஜாமின் கிடைத்ததை பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்புக்கள் வழங்கியும் கொண்டாடினர்.



இந்நிலையில் என்டி டிவி.,க்கு கார்த்தி பேட்டி அளித்துள்ளார். அதில், ராஜ்யசபா உறுப்பினரான சிதம்பரம், நாளை (டி.,05) காலை 11 மணிக்கு பார்லி.,க்கு வருவார் என தெரிவித்துள்ளார்.



தொடர்ந்து ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டி அளித்துள்ள கார்த்தி, சிதம்பரம், மீண்டும் வீட்டிற்கு திரும்புவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. நாளை நடைபெறும் பார்லி., கூட்டத் தொடரில் அவர் பங்கேற்றார் என தெரிவித்துள்ளார்.

