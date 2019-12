தூய்மை இந்தியா திட்டம் : அரசு தந்த அதிர்ச்சி 'ரிப்போர்ட்'

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : 2014 ம் ஆண்டு பிரதமராக மோடி பதவியேற்ற உடன் அக்.,2 ம் தேதி, நாட்டின் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்த 'தூய்மை இந்தியா' திட்டத்தை துவக்கி வைத்தார். இத்திட்டத்தின் கீழ் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் நாடு முழுவதும் ஏறக்குறைய 9.5 கோடிக்கும் அதிகமான கழிப்பறைகள் அரசு சார்பில் கட்டித்தரப்பட்டுள்ளன. சுமார் 60 சதவீதம் கிராமங்கள் திறந்தவெளி கழிப்பிடம் இல்லாதவைகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன.



இந்நிலையில் நவ.,22 ம் தேதி லோக்சபாவில் 'கிராமப்புற சுகாதாரம் 2018' என்ற தலைப்பில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்சவர்தன், கேள்வி ஒன்றிற்கு எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்துள்ளார். அதில், தெலுங்கானா, ராஜஸ்தான், குஜராத், மேற்குவங்கம், ம.பி., உள்ளிட்ட 10 மாநிலங்கள் மற்றும் 3 யூனியன் பிரதேசங்களில் கிராமப்புறங்களில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார மையங்களில் 50 சதவீதத்திற்கு மேல் உள்ளவற்றில் பணியாளர்களுக்கு கழிவறை இல்லை. இவற்றில் மிக மோசமாக தெலுங்கானாவில் உள்ள 86 கிராமப்புற அரசு மருத்துவமனைகளில் கழிவறைகளே கிடையாது.







நாடு முழுவதிலும் உள்ள 72,000 க்கும் அதிகமான அரசு சுகாதார மையங்களில் பணியாளர்களுக்கு கழிவறை வசதி கிடையாது. சுமார் 40,000 ஆரம்ப சுகாதார மையங்களில் மின்சார வசதி கிடையாது. சுமா் 61 சதவீதம் அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆண்கள்-பெண்களுக்கு என தனித்தனி கழிப்பறைகள் கிடையாது. ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் கழிவறைகள் இல்லாத மாநிலங்களில் தெலுங்கானா முதலிடத்திலும், உ.பி., 2வது இடத்திலும், ஆந்திரா 3வது இடத்திலும் உள்ளன. அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆண்கள்-பெண்களுக்கு தனித்தனியாக கழிவறைகள் இல்லாத மாநிலங்களில் கேரளா முதலிடத்தில் உள்ளது. இவ்வாறு அரசு அளித்துள்ள பதிலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.



அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் குடிநீர், சுத்தம், கழிவறைகள் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால், தங்களுக்கு நோய் மேலும் அதிகரிக்கும் என்பதால் மக்கள் அங்கு செல்வதை தவிர்த்து வருவதாக உலக சுகாதார மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை ஒன்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

