காஷ்மீர் தலைவர்கள் ரிலீஸ் எப்போது? : மத்திய அரசு ‛கப்சிப்'

புதுடில்லி : காஷ்மீரில் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் எப்போது விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் என காலை வரையறை தெரிவிக்க முடியாது என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.



காஷ்மீரில் 370 சட்டப்பிரிவு ரத்து செய்யப்பட்ட பிறகு, மாநிலத்தின் அமைதியை கருத்தில் கொண்டு பரூக் அப்துல்லா, ஒமர் அப்துல்லா, மெகபூபா முப்தி உள்ளிட்ட முன்னாள் முதல்வர்கள், அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், பிரிவினைவாத இயக்க தலைவர்கள் உள்ளிட்டோர் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். தற்போது மாநிலத்தில் அமைதி திரும்பிய பிறகும் அவர்கள் விடுதலை செய்யப்படவில்லை. அவர்களின் விடுதலை பற்றி இதுவரை மத்திய அரசு மவுனம் காத்து வந்தது.







இந்நிலையில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அளித்துள்ள விளக்கத்தில், ஆக.,4 முதல் காஷ்மீரில் கல்வீச்சாளர்கள், முன்னாள் முதல்வர்கள் உள்ளிட்ட 5161 பேர் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். சட்ட விதிகளின்படியே அவர்கள் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு திருப்தி அளிக்கும் வகையிலான சூழலை பொறுத்து, அவர்கள் முடிவு செய்வார்கள்.

அவர்கள் விடுதலை தொடர்பாக கால வரையறை எதையும் மத்திய அரசு கூற முடியாது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை காரணமாக 609 பேரும் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களின் விடுதலை குறித்து காஷ்மீர் அரசு தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

