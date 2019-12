டில்லி முழுவதும் இலவச 'வைபை'; கெஜ்ரிவால் தாராளம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: தேர்தலின் போது அளித்த வாக்குறுதியின் படி, டில்லி நகர் முழுவதும் 11,000 'வைபை' ஹாட்ஸ்பாட் நிறுவப்பட்டு அதன்மூலம் இலவச இணைய வசதியை அளிக்கப்படும் என அம்மாநில முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார்.

டில்லியில் கடந்த 2015ம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 70 தொகுதிகளில் 67ல் வென்று அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் முதல்வர் ஆனார். அப்போது, வாக்குறுதியாக டில்லி முழுவதும் இலவச இணைய சேவை வழங்குவதாக அவர் அறிவித்திருந்தார்.

அதன் முதற்கட்டமாக வரும் டிச.,16ம் தேதி 100 'வைபை' ஹாட்ஸ்பாட்டுகள் நிறுவப்படுவதாக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அறிவித்துள்ளார். இனிவரும் நாட்களில் 11,000 ஹாட்ஸ்பாட்கள் நிறுவப்படும் எனவும் தெரிவித்தார். மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் 7000 ஹாட்ஸ்பாட்களும், பேருந்து நிறுத்தங்களில் 4000 ஹாட்ஸ்பாட்களும் நிறுவப்படுகிறது. இதன்மூலம் மக்கள் இலவச இணைய சேவையை பயன்படுத்தலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது.







இது குறித்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறியதாவது: நாங்கள் வாக்குறுதி அளித்தது படி, இலவச இணைய சேவைத் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளோம். இதன்மூலம் ஒவ்வொரு நபரும் மாதத்திற்கு 15 ஜிபி பயன்படுத்த முடியும். இணைய வேகம் சராசரியாக வினாடிக்கு 100 முதல் 150 எம்பி., வரையும், சில இடங்களில் 200 எம்பி., அளவிலும் இருக்கும்.

ஒவ்வொரு ஹாட்ஸ்பாட்டையும் 150 பேர் வரையில் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தலாம். இந்த திட்டத்திற்கு ரூ.100 கோடி செலவாகும். இவ்வாறு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறினார்.

