புகார் அளித்த சிறுமியை 30 முறை குத்திக்கொன்ற பாலியல் குற்றவாளி

ஜபல்பூர்: மத்திய பிரதேசத்தில் பாலியல் வழக்கில் சிறைக்கு சென்று ஜாமினில் வெளிவந்தவர், புகார் அளித்த சிறுமியை 30 முறை குத்திக் கொன்றுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.



மத்திய பிரதேசம் மாநிலம் ஜபல்பூர் மாவட்டத்தில் கடந்த செப்., மாதம் 17 வயதுள்ள சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக சிவக்குமார், 19, என்பவன் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டான். இந்நிலையில், 10 நாட்களுக்கு முன் ஜாமில் வெளிவந்த அவன், புகார் கொடுத்த சிறுமியை பின் தொடர்ந்து வந்துள்ளான். சிறைக்கு செல்ல காரணமாக இருந்த சிறுமியை தீர்த்துக்கட்ட எண்ணினான்.







இந்நிலையில், சிறுமியின் பெற்றோர் வெளியே சென்றபோது, வீட்டிற்குள் புகுந்த சிவக்குமார், சிறுமியை கத்தியால் ஆவேசமாக குத்தியுள்ளான். சிறுமியின் அலறல் சத்தம் கேட்டு வந்த அக்கம்பக்கத்தினர், சிவக்குமாரை பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர். ரத்தவெள்ளத்தில் சிறுமி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். பிரேத பரிசோதனையில் சிறுமியின் உடலில் 30 இடங்களில் கத்தியால் குத்திய காயம் இருந்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது.

