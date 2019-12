மோசமான சாலைகளும் விபத்துக்கு காரணம்: ஐகோர்ட் குட்டு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

சென்னை: இரு சக்கர வாகன விபத்துக்கு ஹெல்மெட் அணியாதது மட்டும் காரணம் அல்ல; மோசமான சாலைகளும் காரணம் என ஐகோர்ட் தெரிவித்துள்ளது.

கட்டாய ஹெல்மெட் விதிகளை அமல்படுத்தக்கோரி ராஜேந்திரன் என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கு சென்னை ஐகோர்ட்டில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. ஹெல்மெட் விதிகள் அமல்படுத்தப்பட்டது, வழக்குகள், விபத்துக்கள் தொடர்பாக, ஐகோர்ட்டில், அரசு அறிக்கை தாக்கல் செய்தது.

மேலும் போக்குவரத்து விதிகள் கண்டிப்பாக அமல்படுத்தப்பட்டு வருவதால், நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. 2019 ஜன., - அக்., வரை சென்னை தவிர பிற மாவட்டங்களில், 47,87,812 ஹெல்மெட் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.









பின் நீதிபதிகள் கூறியதாவது: இரு சக்கர வாகன விபத்தில் உயிரிழப்பு ஏற்படுவதற்கு, ஹெல்மெட் அணியாதது மட்டும் காரணம் அல்ல; மோசமான சாலைகளும் விபத்துக்கு காரணம். சென்னையில் முக்கிய சாலைகளை முறையாக பராமரிப்பது தொடர்பாகவும், சாலை விதிகளை மேம்படுத்துவது, போக்குவரத்து விதிகளை முழுமையாக அமல்படுத்துவது குறித்தும், கூடுதல் அறிக்கையை தமிழக அரசு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். இவ்வழக்கு ஜன.,9க்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

Advertisement