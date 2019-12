தெலுங்கானாவை தொடர்ந்து உ.பி.,யிலும் பலாத்கார பெண் எரிப்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

லக்னோ : கடந்த வாரம் தெலுங்கானாவில் பெண் டாக்டர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு, எரித்து கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்த வாரம் அதே போன்தொரு சம்பவம் உ.பி.,யிலும் நடந்துள்ளது.





கடந்த வாரம் தெலுங்கானாவில் பணி பணி முடிந்து இரவு வீடு திரும்பிய பெண் டாக்டரை, உதவி செய்வது போல் கடத்திச் சென்று லாரி டிரைவர்கள் 4 பேர் பலாத்காரம் செய்தனர். அப்பெண்ணின் வாயில் கட்டாயப்படுத்தி விஸ்கியை ஊற்றி, அவரை மயக்கமடையச் செய்து, பலாத்காரம் செய்து, பின் கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்து எரித்துள்ளனர். இச்சம்பவம் நாடு முழுவதும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. குற்றவாளிகள் 4 பேருக்கும் மிக கடுமையான தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என பார்லி., ல் வலியுறுத்தப்பட்டதுடன், போராட்டமாகவும் வெடித்துள்ளது.









இந்நிலையில் உ.பி.,யின் உன்னாவோ மாவட்டத்தில் 23 வயது இளம் பெண்ணை கடந்த மார்ச் மாதம் 2 பேர் பலாத்காரம் செய்துள்ளனர். இது தொடர்பாக கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தார். வழக்கு விசாரணைக்காக இன்று (டிச.,05) காலை கோர்ட்டுக்கு புறப்பட்டு சென்ற போது, கோர்ட்டுக்கு செல்லும் வழியில் தீவைத்து எரிக்கப்பட்டுள்ளார். 60 முதல் 70 சதவீதம் தீக்காயங்களுடன், உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் அப்பெண் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.







அப்பெண் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் பலாத்கார குற்றவாளி ஒருவர் உள்ளிட்ட 3 பேர் சேர்ந்து அப்பெண்ணை தீவைத்து எரித்ததாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பலாத்கார குற்றவாளியான மேலும் 2 பேர் தலைமறைவாகி உள்ளனர்.

