பொருளாதார மந்த நிலைக்கு அரசு காரணம்: சிதம்பரம்

புதுடில்லி: அரசின் தெளிவற்ற நிலையே, பொருளாதார மந்தநிலைக்கு காரணம் என முன்னாள் நிதியமைச்சர் சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.



ஐ.என்.எக்ஸ்., மீடியா மோசடி வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் ஜாமின் வழங்கியதை தொடர்ந்து திஹார் சிறையில் இருந்து வெளியில் வந்துள்ள முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சர் சிதம்பரம், டில்லியில் நிருபர்களை சந்தித்தார்.



அப்போது அவர் கூறியதாவது: 106 நாட்களுக்கு பிறகு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். 75 லட்சம் காஷ்மீர் மக்களின் சுதந்திரம் பறிக்கப்பட்டுள்ளது. நமது சுதந்திரத்திற்காக போராட வேண்டியுள்ளது. நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் குறித்து நான் கருத்து கூறுவது இல்லை. அமைச்சராக இருந்த போது எனது செயல்பாடுகளில் எந்த குற்றமும் இல்லை.



பொருளாதாரத்திற்கு வழி தெரியாததால், அரசுதவறான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. பிரதமர் அலுவலகம் தவறான முடிவை எடுத்து வருகிறது. நாட்டின் பொருளாதார நிலை மோசமாக உள்ளது. நாட்டின் பொருளாதாரம் எதிர்கொண்டுள்ள பிரச்னைகளை பா.ஜ., அரசால் யூகிக்க முடியவில்லை. பண மதிப்பிழப்பு ஜிஎஸ்டி வரி பயங்கரவாதம் ஆகியவைகளால் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் 8 ல் இருந்து 5.5 ஆக குறைந்துள்ளது. பொருளாதாரத்தை நிர்வகிக்க தெரியாத அரசாக மாறியுள்ளது.பிரதமர் மோடி நாட்டின் பொருளாதாரம் குறித்து பேசுவது இல்லை. நல்ல நாள் வரும் என பாஜ., வாக்குறுதி இந்த நிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.







உற்பத்தி, சிறுகுறு தொழில், கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. சிறு குறு நிறுவனங்கள் கடன் பெறுவதும் வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது. கிராமப்புறங்களில் வாங்கும் திறன் குறைந்துவிட்டது. பொருட்களின் மொத்த விலையும் உயர்ந்துள்ளது. மக்களிடம் வாங்கும் சக்தி குறைந்துள்ளது வருவாய் ஈட்டும் சக்தி குறைவு. மின் தேவை குறைவு காரணமாக மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன.அரசின் தெளிவற்ற நிலையே பொருளாதார மந்தநிலைக்கு காரணம். பொருளாதார மந்தநிலையில் இருந்து இந்த அரசால் மீள முடியாது.பொருளாதார வளர்ச்சி 5 சதவீதத்தை எட்டியதே நமது அதிர்ஷ்டம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

