4 காமக் கொடூரர்கள் என்கவுன்டர் : ஐதராபாத்தில் 'தீபாவளி' கொண்டாட்டம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

ஐதராபாத் : பெண் டாக்டரை கொன்ற குற்றவாளிகளை சுட்டு கொன்றதற்காக போலீசார் மீது பூக்களை தூவிய மக்கள், அவர்களுக்கு ஆதரவாக கோஷம் போட்டனர்.



பெண் டாக்டரை பலாத்காரம் செய்து எரித்து கொன்ற குற்றவாளிகள் 4 பேர், தப்பி செல்ல முயன்ற போது, போலீசாரால் சுட்டு கொல்லப்பட்டனர். சம்பவ இடத்தில் உயரதிகாரிகள், போலீஸ் அதிகாரிகள் வந்து ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். என்கவுன்டர் தகவல் அறிந்த பொது மக்களும் அங்கு குவிந்துள்ளனர்.







பொது மக்கள் போலீசார் மீது பூக்களை தூவி தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியதுடன், போலீசாருக்கு ஆதரவாக கோஷம் போட்டனர். ''டிசிபி ஜிந்தாபாத்'', ''ஏசிபி ஜிந்தாபாத்'' என கோஷம் போட்டனர். தொடர்ந்து போலீசார் தூக்கி வைத்து கொண்டாடி உள்ளனர்.

அதேபோல், கல்லூரிக்கு பேருந்தில் சென்ற கல்லூரி மாணவிகள், என்கவுன்டர் குறித்த தகவல் அறிந்ததும், போலீசாரை நோக்கி, ஆதரவாக கோஷம் போட்டு தங்களது உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தினர். அவர்களை நோக்கி கையசைத்து தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.

Advertisement