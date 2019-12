9 மாவட்டங்களை தவிர்த்து உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்த அனுமதி

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : 9 மாவட்டங்களை தவிர்த்து மற்ற மாவட்டங்களில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்த உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் 4 மாதங்களில் தொகுதி வரையறை செய்து தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது.



தமிழகத்தில் ஊரகம் நகர்புறம் என இரு வகையான உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் 1.50 லட்சம் பதவிகள் உள்ளன. இப்பதவிகளுக்கு தேர்தல் நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளில் மாநில தேர்தல் ஆணையம் கவனம் செலுத்தி வந்தது. இதற்காக 2011 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டது. இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில் ஒரு சில உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மட்டுமே பிரிக்கப்பட்டன.இதற்கிடையே விழுப்புரம், காஞ்சிபுரம், திருநெல்வேலி, வேலுார், மாவட்டங்களை பிரித்து ஐந்து புதிய மாவட்டங்களை அரசு உருவாக்கிஉள்ளது. மேயர், நகராட்சி தலைவர், பேரூராட்சி தலைவர், பதவிகளுக்கு நேரடி தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டு அவசர சட்டமும் பிறப்பிக்கப் பட்டது.









ஊரக உள்ளாட்சிகளில் உள்ள ஒன்றிய கவுன்சிலர், ஊராட்சி தலைவர், ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவிகளுக்கு மட்டுமே மாநில தேர்தல் ஆணையம் 2ம் தேதி தேர்தல் அறிவிப்பை வெளியிட்டது. நிர்வாக காரணங்களுக்காக மேயர் உள்ளிட்ட நகர்புற உள்ளாட்சி பதவிகளுக்கு தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை என மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிசாமி விளக்கம் அளித்தார்.மாவட்ட கவுன்சிலர் பதவிக்கான தேர்தல் குறித்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. இது பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது. அதனால் 'இடஒதுக்கீடு முறையை முறையாக பின்பற்ற வேண்டும். புதிய மாவட்டங்களில் வார்டு வரையறை செய்ய வேண்டும். அதன்பின்னரே உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த வேண்டும்' என உச்ச நீதிமன்றத்தில் தி.மு.க. வழக்கு தொடர்ந்தது. இது அவசர வழக்காக நேற்று விசாரணைக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டது. இரு தரப்பு வாதங்களை கேட்ட பின்னர், தீர்ப்பை நீதிபதிகள் இன்றைக்கு ஒத்திவைத்தனர்.



நீதிபதிகள் தங்களது தீர்ப்பில், புதிதாக பிரிக்கப்பட்ட 9 மாவட்டங்களை தவிர்த்து, தமிழகத்தின் மற்ற மாவட்டங்களில் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தலாம். 9 மாவட்டங்களில், வார்டு வரையறை முடியாத காரணத்தினால், அங்கு தேர்தல் நடத்த தடை விதிக்கப்படுகிறது. அங்கு 4 மாதங்களில் தொகுதி மறுவரையை முடித்து தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

