'டாப் 10' போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள்: தேனிக்கு 4வது இடம்

புதுடில்லி : இந்தியாவின் டாப் 10 போலீஸ் ஸ்டேஷன்களின் பட்டியலில் தேனி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் 4வது இடத்தை பிடித்துள்ளது.



2019 ம் ஆண்டில் சிறப்பாக செயல்பட்ட டாப் 10 போலீஸ் ஸ்டேஷன்களின் பட்டியலை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. நாடு முழுவதிலும் உள்ள 15,579 போலீஸ் ஸ்டேஷன்களின் செயல்பாடுகள் குறித்த புள்ளிவிபரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, அவற்றின் அடிப்படையில் இந்த பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.









இந்த பட்டியலில் முதல் இடத்தில் அந்தமானும், 2வது இடத்தில் குஜராத்தின் மகிசாகர், 3வது இடத்தில் ம.பி.,யின் புர்கன்புர், 4வது இடத்தில் தமிழகத்தின் தேனி மாவட்டம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம், 5வது இடத்தில் அருணாச்சல பிரதேசத்தின் திபாங் பள்ளத்தாக்கு, 6வது இடத்தில் டில்லியின் தென் மேற்கு மாவட்டம், 7வது இடத்தில் ராஜஸ்தானின் ஜலாவர், 8 வது இடத்தில் தெலுங்கானா கரீம்நகர், 9 வது இடத்தில் கோவாவின் வடக்கு கோவா, 10 வது இடத்தில் ம.பி.,யின் சியோபுர் ஆகியன தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.

