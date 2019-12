ஹபீசை தண்டிக்காத பாக்., : இந்தியா கண்டனம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : கடந்த 2008 ம் ஆண்டு, நடந்த மும்பை பயங்கரவாத தாக்குதல் சம்பவத்தில் மூளையாக செயல்பட்ட லஷ்கர் இ தொய்பா தலைவன் ஹபீஸ் சயீத், மற்றும் இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களுக்கு பாகிஸ்தான் தண்டனை வழங்கவில்லை என உலக நாடுகள் கருதுவதாக இந்தியா தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக நிருபர்களிடம் வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தித்தொடர்பாளர் ரவீஸ் குமார் கூறியதாவது: மும்பை தாக்குதல் குற்றவாளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது பாகிஸ்தான் கடமை. ஆனால் அந்நாடு, கடந்த காலங்களை போல், பல்வேறு காரணங்களை கூறி தப்பிக்க முயல்கிறது. ஆனால், அது சரிவரவில்லை. மும்பை பயங்கரவாத தாக்குதலில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதில் பாகிஸ்தான் தீவிரமாக செயல்படவில்லை என உலக நாடுகள் நினைக்கின்றன.









தாக்குதலை திட்டமிட்டது யார்? பின்னணியில் இருந்து மூளையாக செயல்பட்டது யார்? என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். குற்றவாளிகள் சுதந்திரமாக நடமாடுவதும், பாகிஸ்தானின் விருந்தோம்பலில் இருப்பதும், பாகிஸ்தான் அமைப்புகள், குற்றவாளிகளுக்கு உதவுவதும் அனைவருக்கும் தெரிந்தது தான். குற்றவாளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு தேவையான ஆதாரங்களை பாகிஸ்தானிடம், இந்தியா வழங்கியுள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

