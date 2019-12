பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் இல்லை: சோனியா முடிவு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி : நாட்டின் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்து வருவதால் வருத்தம் அடைந்திருப்பதால் இந்த ஆண்டு பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தை தவிர்க்க காங்., இடைக்கால தலைவர் சோனியா முடிவு செய்திருப்பதாக அறிவித்துள்ளார்.





காங்., வரலாற்றில் கட்சியின் நீண்ட கால தலைவராக இருக்கும் சோனியாவிற்கு நாளை (டிச.,09) பிறந்தநாள். நாளை 73 வது வயதில் அடியெடுத்தும் வைக்கும் சோனியா, இந்த ஆண்டு பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்களை தவிர்க்க முடிவு செய்துள்ளார். இது குறித்து காங்., வட்டாரங்கள் கூறுகையில், நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களும், அவர்கள் தீவைத்து எரிக்கப்படும் சம்பவங்களும் அதிகரித்து வருவதால் சோனியா மிகுந்த மன வருத்தத்தில் உள்ளாராம். அதனால் இந்த ஆண்டு பிறந்தநாளை கொண்டாட வேண்டும் என அவர் முடிவு செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.







1998 ம் ஆண்டு முதல் 2017 ம் ஆண்டு வரை காங்.,ன் தலைவராக சோனியா இருந்தார். அதன் பிறகு அவரது மகன் ராகுல் கட்சியின் தலைவர் பொறுப்பை ஏற்றார். ஆனால் 2019 லோக்சபா தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு ராகுல் கட்சி தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்ததால், சோனியா மீண்டும் இடைக்கால தலைவராக பொறுப்பேற்றார்.

தற்போது பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை எதிர்த்து காங்., சார்பில் பார்லி.,யிலும், பார்லி.,க்கு வெளியிலும் போராட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அரசின் கொள்கைகள், பொருளாதார சரிவு உள்ளிட்டவைகளை கண்டித்து டிச.,14 அனைத்து மாநிலங்களும் கண்டன பேரணி நடத்த காங்., திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த சமயத்தில் பிறந்த நாளை கொண்டாட வேண்டாம் என சோனியா முடிவு செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

