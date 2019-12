புதிய சட்டங்களால் தீர்வு ஏற்படவில்லை: வெங்கைய்யா

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புனே : புதிய சட்டங்களால் தீர்வு ஏற்படவில்லை. சமீப கால சம்பவங்களால் இந்தியாவிற்கு அவமானம் என துணை ஜனாதிபதி வெங்கைய்யா நாயுடு வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.





புனேவில் பல்கலை., பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய வெங்கைய்யா நாயுடு கூறுகையில், இந்திய கலாச்சாரத்தில் நாம் பெண்களை தாயாகவும், சகோதரியாகவும் நடத்துகிறோம். ஆனால் சமீப காலமாக நாட்டின் சில பகுதிகளில் உண்மையில் நடக்கும் சம்பவங்கள் வெட்க கேடாகவும், நாம் அனைவருக்கும் மிகுந்த சவாலாகவும் உள்ளது. புதிய சட்டங்களால் எந்த தீர்வும் ஏற்படவில்லை. நான் புதிய சட்டங்கள் அல்லது மசோதாக்கள் கொண்டு வருவதற்கு எதிராக பேசவில்லை. நாம் நிர்பயா சட்ட மசோதா கொண்டு வந்தோம். ஆனால் என்ன நடந்தது? பிரச்னை தீர்ந்ததா?









இந்தியாவிற்கு கெட்ட பெயர் தான் வந்துள்ளது. பாலியல் பலாத்காரங்களின் தலைநகராக இந்தியா மாறி வருவதாக சிலர் கூறுகிறார்கள். அந்த அவப்பெயரை வாங்குவதை நான் விரும்பவில்லை. நமது நாட்டை சிறுமைப்படுத்துதை நாம் ஒருபோதும் பொறுத்துக் கொள்ள கூடாது. அதே சமயம் அது போன்ற கொடூரமான, அட்டூழியங்கள் விவகாரங்களில் அரசியலையும் நாம் நுழைக்கக் கூடாது என்றார்.

