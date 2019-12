இடைத்தேர்தல் தோல்வி; சித்தராமையா ராஜினாமா

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் காங்., கட்சி அடைந்த தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று காங்., சட்டமன்ற குழு தலைவர் பதவியை சித்தராமையா ராஜினாமா செய்தார்.



கர்நாடகாவில் மஜத - காங்., கூட்டணியில் அதிருப்தி எம்.எல்.ஏக்கள் 17 பேர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய முடிவெடுத்தனர். இவர்களின் ராஜினாமாவை கவர்னர் ஏற்கவில்லை. ஆனால், சபாநாயகர், 17 எம்.எல்.ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்தார்.

இதனால் குமாரசாமி அரசு கவிழ்ந்தது. அதன்பின், எடியூரப்பா தலைமையிலான பாஜ., அரசு பொறுப்பேற்றது. தகுதி நீக்கத்தை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்த 17 பேரின் தகுதி நீக்கம் செல்லும் என கோர்ட் உத்தரவிட்டது. இதில் 15 தொகுதிகளில் கடந்த டிச.,5ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடந்தது.









ஓட்டுகள் இன்று (டிச.,09) எண்ணப்பட்டன. 15 தொகுதிகளில் பாஜ., 12 இடங்களிலும், காங்., 2 இடங்களிலும், சுயேட்சை 1 இடத்திலும் வெற்றி பெற்றன. காங்., கட்சி தோல்வி அடைந்ததை அடுத்து தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று, முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா அக்கட்சியின் சட்டமன்ற குழு தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதே போல், காங்., கமிட்டி தலைவர் தினேஷ் குண்டுராவும் ராஜினாமா செய்ய இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

