" ஒரு குண்டுகூட சுடவில்லை" - அமித்ஷா

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: காஷ்மீரில் சட்டப்பிரிவு 370 ரத்து செய்யப்பட்ட பின்னர் எவ்வித பெரிய வன்முறையும் நடக்கவில்லை. ஒரு முறைகூட துப்பாக்கிச்சூடு நடக்கவில்லை என லோக்சபாவில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்தார்.





காஷ்மீர் விவகாரம் தொடர்பான விவாதம் இன்று லோக்சபாவில் நடந்தது. அமைச்சர் அமித்ஷா விளக்கம் அளித்து பேசுகையில்; காஷ்மீரில் இன்று வரை முழு அமைதி நிலவுகிறது. இங்கு சட்ட மாற்றம் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் காங்கிரசாருக்கு ரத்த கொதிப்பு வந்துள்ளது. இதனை நான் சரி செய்ய முடியாது.









காஷ்மீரில் சாதாரண சூழல் தான் நிலவுகிறது. குறிப்பிட்ட சொல்லும்படியான வன்முறை ஏதும் இல்லை. இது வரை ஒரு துப்பாக்கிச்சூடு கூட நடத்தப்படவில்லை. முழு அமைதி நிலவுகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

Advertisement