குடியுரிமை சட்டதிருத்த மசோதா: இம்ரான் எதிர்ப்பு

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

இஸ்லாமாபாத்: இந்திய அரசு நிறைவேற்றிய குடியுரிமை திருத்த மசோதா, சர்வதேச விதிகளுக்கு எதிரானது என பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் தெரிவித்துள்ளார்.



குடியுரிமை திருத்த மசோதா தொடர்பாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் டுவிட்டரில் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா, சர்வதேச மனித உரிமை சட்டங்களுக்கும், பாகிஸ்தானுடனான இரு தரப்பு உறவுக்கும் எதிரானது எனக்கூறியுள்ளார்.











இந்த மசோதா நேற்று நீண்ட விவாதத்திற்கு பின் லோக்சபாவில் நிறைவேற்றப்பட்டது. நாளை ராஜ்யசபாவில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

Advertisement