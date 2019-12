பொட்டு வைத்தால் பாஸ்போர்ட் இல்லை: இலங்கையில் சர்ச்சை

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

கொழும்பு : இலங்கையில் பாஸ்போர்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது அல்லது பழைய பாஸ்போர்ட்டை புதுப்பிக்கும் போது, நெற்றி பொட்டுடன் படம் எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என இலங்கை அரசு பிறப்பித்த உத்தரவு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.



புகைப்படங்கள், ஒரு நபரின் இயல்பான தோற்றத்துடன் ஒத்து போக வேண்டும் என்ற சர்வதேச விமான போக்குவரத்து அமைப்பின் விதிமுறைப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதால் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக, இலங்கை குடியேற்றத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இந்த உத்தரவுக்கு இலங்கையில், தமிழ் அமைப்புகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. இந்த உத்தரவை திரும்ப பெற வேண்டும் என இலங்கை அரசிடம் கூறியுள்ளன.









பாஸ்போர்ட்க்காக எடுக்கப்படும் புகைப்படம் தொடர்பாக, சர்வதேச விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் பல விதிமுறைகளை வகுத்துள்ளது. அதன்படி, ஒருவரின் இயற்கையான தோற்றத்தை மாற்றாத வகையில், புகைப்படங்கள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது முக்கியமானது. முகம், கண்களை மூடக்கூடாது. மருத்துவ மற்றும் மதக்கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக தலைமுடி மூடியிருக்கலாம் எனக்கூறப்பட்டுள்ளது.

