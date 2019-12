நிர்பயா குற்றவாளிகள் டெக்னிக்: டில்லியில் வாழ்வதே மரண தண்டனையாம்

இந்த செய்தியை கேட்க Your browser does not support the audio element.

புதுடில்லி: மருத்துவ மாணவி நிர்பயா வழக்கில் தூக்கு தண்டனை பெற்ற குற்றவாளிகள், தப்பிக்க பல வழிகளை பின்பற்ற துவங்கியுள்ளனர். தண்டனைக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த சீராய்வு மனுவில், '' டில்லியில் காற்றுமாசு விஷமாகியுள்ளது. இதுவே மரண தண்டனை போல் உள்ளதால் தூக்கில் ஏன் போட வேண்டும் '' எனக் கேட்டுள்ளனர்.



மருத்துவ மாணவி நிர்பயா 2012ல் கொடூரமாக பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், மகேஷ் சிங், விஜய் சர்மா, பவன்குப்தா, அக்சய் சிங் தாக்கூர் மற்றும் 16 வயது சிறுவன் ஒருவனை போலீசார் கைது செய்தனர். சிறார் நீதி சட்டப்படி சிறுவனுக்கு அதிகபட்சமாக 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. ராம்சிங், திஹார் சிறையில் தற்கொலை செய்து கொண்டான். மற்ற 4 பேருக்கும் விசாரணை நீதிமன்றம் தூக்கு தண்டனை விதித்தது. இதனை டில்லி உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்தது.







இதனையடுத்து வினய் சர்மா, கருணை மனு தாக்கல் செய்தான். இதனை தள்ளுபடி செய்யுமாறு, மத்திய அரசுக்கு டில்லி கவர்னர் பரிந்துரை செய்தார். மத்திய உள்துறை அமைச்சகமும், இதனையே ஜனாதிபதியிடம் வழிமொழிந்தது.



இதனையடுத்து, வினய் சர்மா கருணை மனுவை திரும்ப பெற்று கொண்டான். நிர்பயா குற்றவாளிகளின் தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது. இதனையடுத்து இதற்கான நடவடிக்கைகளில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். குற்றவாளிகள் அனைவரும் எந்த நேரத்திலும் தூக்கில் போடப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.



இந்நிலையில், தூக்கு தண்டனையை எதிர்த்து அக்சய் சிங் தாக்கூர் உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்துள்ளான்.

அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: டில்லியின் காற்றுமாசு மோசமாக உள்ளதால், எங்களது உடல்நிலை மோசமாக உள்ளது. இதனால், அங்கு இருக்கும், எங்களுக்கு ஏன் தூக்கு தண்டனை விதிக்க வேண்டும். டில்லியில் நிலவும் விஷமான காற்றால், அங்கு வசிப்பது தூக்குதண்டனை போல் உள்ளது.

டில்லி மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில், தூசு நிறைந்ததாகவும், காஸ் நிரம்பிய அறை போன்று உள்ளது. தண்ணீரும் விஷமாக மாறியுள்ளது. காற்று மாசு மற்றும் தண்ணீரின் தரம் காரணமாக என்ன நடக்கும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். வாழ்க்கை குறுகியதிலும் குறுகியதாக உள்ள போது, ஏன் தூக்கு தண்டனை விதிக்க வேண்டும்? எனக்கூறப்பட்டுள்ளது.

Advertisement